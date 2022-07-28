Явне порушення Женевської конвенції: рідні взятих росією у Маріуполі в полон лікарів просять допомоги у їхньому звільненні

В окупованому Маріуполі «нова влада» знущається з місцевих жителів — рашисти насильно утримують, садять у в'язниці, депортують на територію росії.

Сім'ї маріупольських лікарів, які потрапили у полон до росіян, звернулися до міжнародних організацій з відкритим листом, у якому пишуть, що росія приховує інформацію про полонених, незаконно утримує цивільних осіб, навмисне порушуючи Женевську конвенцію. Близькі полонених закликають чинити тиск на кремль.

Про це виданню «ГОРДОН» розповіла сестра зниклого лікаря Каріна Мкртчян.

Йдеться про медичних працівників військового шпиталю Маріуполя, які до останнього дня продовжували боротися за життя кожного пораненого.

Родичі хочуть домогтися звільнення українських медичних працівників, які не є комбатантами та яких утримують рашисти. Про цих людей вже три місяці немає жодної інформації.



Жінка розповіла, що об'єднання налічує вже 57 сімей медпрацівників, які потрапили у полон у Маріуполі. У своєму листі вони просять міжнародні організації та лідерів країн Заходу звернути увагу на проблему.

«Неможливо пояснити з погляду логіки та здорового глузду неймовірну для XXI століття ситуацію, коли замість надання коридору для вільного виходу з блокадного міста всі лікарі шпиталю разом з пораненими виявилися захопленими у заручники російською стороною. Наші рідні медики вже понад три місяці перебувають у полоні. росія не визнає цей факт і приховує лікарів — до них не допускають представників Червоного Хреста», — йдеться у зверненні.

Нагадаємо, раніше в росії заявили, що не віддаватимуть Україні бійців ЗСУ, які потрапили у полон. Але наприкінці червня все ж вдалося провести найбільший обмін полоненими від початку повномасштабного російського вторгнення. Додому повернулися 144 українці.

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