39.24 / 40.47 39.51 / 40.97
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

До останньої ракети: полковник запасу розповів, скільки триватиме ракетний тероризм

20:05 28 липня 2022
Запуск ракети

Керівництво росії використовує криваві ракетні обстріли для залякування українців, щоб вони натиснули на військово-політичне керівництво для прийняття того, на чому наполягає країна-агресор.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів полковник запасу, який перебував у полоні з 2014 року, колишній радник керівника Донецької ОДА Роман Світан.

Такий ракетний тероризм, вважає він, триватиме до останньої ракети, яка залишиться у розпорядженні армії рф.

Читайте також: росія використовує проти України всі типи ракет, такого не було ніде і ніколи у світі, — Командування ВПС

«Реально російська федерація використовує ракетний тероризм у режимі залякування українських громадян, щоб вони натиснули на військово-політичне керівництво України для прийняття тих моментів, на яких наполягає рф. Для того, щоб ті регіони, які вона зараз окупувала, залишилися за нею. Ну, далі — денацифікація і де — все інше. Звичайно, ракетний тероризм триватиме до останньої ракети, яка залишиться у росії» , — сказав полковник запасу.

Наразі, вважає Світан, ми можемо протистояти цьому тероризму лише за допомогою практично всієї старої військової техніки, яка нам дісталася ще від Радянського Союзу.

«Практично нічого нового, навіть модернізації літаків, авіоніки ми не проводили, тому що нічого практично у нас немає, крім того, що було. З переданих засобів протиракетної, протиповітряної оборони, то починаючи від ПЗРК, які отримали наші військові ще кілька місяців тому, це і Stinger, і Starstreak, — закінчуючи британськими, що недавно зайшли Stormer. Для того, щоб розуміти, що таке протиракетна оборона і як від ракети можна створити той купол, який зменшить кількість успішних ракетних атак, цей купол потрібно створювати з того, що у нас вже є», — вважає експерт.

На його думку, такий купол створити можливо, проте ніщо в світі, на жаль, не може гарантувати повного захисту від ракет.

Нагадаємо, що реагуючи на ранковий ракетний терор наших мирних міст 28 липня, президент Зеленський наголосив, що жодні дії російських окупантів вже не можуть вплинути на рішучість українців продовжувати будувати свою державу.

350

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 6600 грн.: як це зробити

Українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 6600 грн.: як це зробити

Гороскоп

Близнюкам посміхнеться успіх, а у Терезів намічається серйозне кар'єрне зростання: гороскоп від Анжели Перл на 28 липня

огірки

Терміново дайте огіркам та помідорам соду у липні: збиратимете врожай відрами до осені

Дмитро Вівчарюк

«Бабуся просила меду: «У кімнаті чотири дні лежить мій покійний чоловік, хочу солодкого, щоб той запах перебити»: розповідь відомого актора про волонтерство

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту