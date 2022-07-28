До останньої ракети: полковник запасу розповів, скільки триватиме ракетний тероризм

Керівництво росії використовує криваві ракетні обстріли для залякування українців, щоб вони натиснули на військово-політичне керівництво для прийняття того, на чому наполягає країна-агресор.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів полковник запасу, який перебував у полоні з 2014 року, колишній радник керівника Донецької ОДА Роман Світан.

Такий ракетний тероризм, вважає він, триватиме до останньої ракети, яка залишиться у розпорядженні армії рф.

«Реально російська федерація використовує ракетний тероризм у режимі залякування українських громадян, щоб вони натиснули на військово-політичне керівництво України для прийняття тих моментів, на яких наполягає рф. Для того, щоб ті регіони, які вона зараз окупувала, залишилися за нею. Ну, далі — денацифікація і де — все інше. Звичайно, ракетний тероризм триватиме до останньої ракети, яка залишиться у росії» , — сказав полковник запасу.

Наразі, вважає Світан, ми можемо протистояти цьому тероризму лише за допомогою практично всієї старої військової техніки, яка нам дісталася ще від Радянського Союзу.

«Практично нічого нового, навіть модернізації літаків, авіоніки ми не проводили, тому що нічого практично у нас немає, крім того, що було. З переданих засобів протиракетної, протиповітряної оборони, то починаючи від ПЗРК, які отримали наші військові ще кілька місяців тому, це і Stinger, і Starstreak, — закінчуючи британськими, що недавно зайшли Stormer. Для того, щоб розуміти, що таке протиракетна оборона і як від ракети можна створити той купол, який зменшить кількість успішних ракетних атак, цей купол потрібно створювати з того, що у нас вже є», — вважає експерт.

На його думку, такий купол створити можливо, проте ніщо в світі, на жаль, не може гарантувати повного захисту від ракет.

Нагадаємо, що реагуючи на ранковий ракетний терор наших мирних міст 28 липня, президент Зеленський наголосив, що жодні дії російських окупантів вже не можуть вплинути на рішучість українців продовжувати будувати свою державу.

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