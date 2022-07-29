39.40 / 40.75 39.67 / 41.31
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Евертон» — «Динамо»: онлайн-відеотрансляція «матчу за мир» у Ліверпулі

10:33 29 липня 2022
Динамо Київ

У п'ятницю, 29 липня, київське «Динамо», яке здолало турецький «Фенербахче» у кваліфікації Ліги чемпіонів, проведе в англійському Ліверпулі черговий матч у рамках благодійного турне «Match for peace! Stop the war!» («Матч за мир! Зупинимо війну!»), яке розпочалося ще у квітні місяці. Суперником «біло-синіх» стане англійський «Евертон», за який із січня нинішнього року виступає футболіст збірної України, вихованець киян Віталій Миколенко.

Поєдинок на стадіоні «Гудісон Парк» матиме особливий характер для «Динамо». Крім того, що всі кошти від продажу квитків вартістю від 5 до 15 фунтів стерлінгів (від 220 до 660 гривень) традиційно будуть спрямовані на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених війною росії в Україні, так ще й у день гри наставник «біло-синіх» Мірча Луческу відзначає своє 77-річчя. І перемога над клубом англійської прем'єр-ліги стане чудовим подарунком для тренера, який привів динамівців до чемпіонства в 2021-му і два роки поспіль виводив команду до групового турніру Ліги чемпіонів.

У прямій трансляції матч «Евертон» — «Динамо» дивіться, починаючи з 21:45, на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Додамо, що цей благодійний матч стане для киян хорошою перевіркою сил перед поєдинками третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти австрійського «Штурму». Перший матч пройде 3 серпня у польському Лодзі, матч-відповідь — 9 числа у Граці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Мірча Луческу влаштував демарш у Стамбулі через пропутінських фанатів «Фенербахче».

Фото ФК «Динамо»

76

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ростислав Поточняк

Помер знаменитий український футболіст, якого не зміг переманити сам Лобановський

Українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 6600 грн.: як це зробити

Українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 6600 грн.: як це зробити

огірки

Терміново дайте огіркам та помідорам соду у липні: збиратимете врожай відрами до осені

Дмитро Вівчарюк

«Бабуся просила меду: «У кімнаті чотири дні лежить мій покійний чоловік, хочу солодкого, щоб той запах перебити»: розповідь відомого актора про волонтерство

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту