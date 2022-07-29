У п'ятницю, 29 липня, київське «Динамо», яке здолало турецький «Фенербахче» у кваліфікації Ліги чемпіонів, проведе в англійському Ліверпулі черговий матч у рамках благодійного турне «Match for peace! Stop the war!» («Матч за мир! Зупинимо війну!»), яке розпочалося ще у квітні місяці. Суперником «біло-синіх» стане англійський «Евертон», за який із січня нинішнього року виступає футболіст збірної України, вихованець киян Віталій Миколенко.

Поєдинок на стадіоні «Гудісон Парк» матиме особливий характер для «Динамо». Крім того, що всі кошти від продажу квитків вартістю від 5 до 15 фунтів стерлінгів (від 220 до 660 гривень) традиційно будуть спрямовані на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених війною росії в Україні, так ще й у день гри наставник «біло-синіх» Мірча Луческу відзначає своє 77-річчя. І перемога над клубом англійської прем'єр-ліги стане чудовим подарунком для тренера, який привів динамівців до чемпіонства в 2021-му і два роки поспіль виводив команду до групового турніру Ліги чемпіонів.

У прямій трансляції матч «Евертон» — «Динамо» дивіться, починаючи з 21:45, на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Додамо, що цей благодійний матч стане для киян хорошою перевіркою сил перед поєдинками третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти австрійського «Штурму». Перший матч пройде 3 серпня у польському Лодзі, матч-відповідь — 9 числа у Граці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Мірча Луческу влаштував демарш у Стамбулі через пропутінських фанатів «Фенербахче».

Фото ФК «Динамо»

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