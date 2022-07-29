«Спілкується з російськими попами, агентами ФСБ»: білоруський доброволець, який воює за Україну, жорстко «пройшовся» по Ломаченку

Неоднозначна реакція українського боксера Василя Ломаченка на війну в Україні викликає подив не лише співвітчизників спортсменів, а й представників іноземного легіону, які воюють на боці нашої країни.

«Я не люблю ані Ломаченка, ані Усика — це жахливі люди для України, — висловив свою думку відомий доброволець-блогер із Білорусі Ігор «Янкі» Янков, який давно живе в нашій країні й із перших днів війни взяв зброю в руки, в інтерв'ю YouTube-програмі «Отдушивдушу». — Ломаченко викидає у себе на сторінці ці ручки росії та України, що стискаються. Тобі мало смертей? Тобі мало того, що робить ця російська рука? Він спілкується з попами, а, як ми знаємо, ці російські попи — це все агенти ФСБ. Це шанувальник руського світу, я не знаю, чи можна його назвати пробитим, але він не українець.

Ну як ти при здоровому глузді, людина, яка живе тут і спостерігає все це, зайди та подивися фотографії дівчинки під плитами, інших убитих людей. А потім подивися на свою фотографію з руками та скажи, що війна — політика. І я думаю, що ти так і скажеш, що люди ні в чому не винні".

Нагадаємо, що Ломаченко після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну вступив до лав тероборони рідного Білгород-Дністровського, що на Одещині. Також ексчемпіон світу відмовився від бою з Джорджем Камбососом та готується повернутися в ринг у жовтні цього року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійському чемпіону фігуристу Віктору Петренку дісталося за участь у російському льодовому шоу.

226

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter