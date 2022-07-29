Шакшука по-бессарабськи: відомий шеф-повар розкрив секрет смачного сніданку

Відомий кулінар Андрій Величко, який раніше розповідав, як правильно приготувати окрошку, поділився рецептом смачного сніданку — шакшуки.

За його словами, цю страву можна приготувати з літніх овочів за півгодини. Андрій Величко каже, що шакшука — аналог бесарабської манджі.

Інгредієнти: 2−3 помідори;

1 цибулина;

1 червоний перець;

1 середній баклажан;

Бесарабська паприка;

Сіль, перець, олія;

4 курячі яйця (на дві порції).

Читайте також: Жирна котлета, хрумкий салат, цибулеве варення: шеф-кухар Величко розповів, як приготувати ідеальний бургер

Приготування: У пательню налити олію та поставити на вогонь, додати подрібнену кубиками у 5 мм цибулю.

Нарізати перець кубиками приблизно у півтора-два сантиметри. Додати у пательню, коли цибуля стане прозорою і злегка почне «золотитися».

Подрібнити баклажан та додати до цибулі та перцю. Якщо страва почне пригорати, можна додати трохи води чи томатного соку.

Після того, як баклажан пустив сік, додати томати. Посолити та додати паприку. Овочі у пательні не мають бути дуже густими — це можна регулювати, додаючи рідину.

Зробити ложкою в овочах заглиблення та вбити в них яйці. Накрити кришкою та залишити на 3−4 хвилини.

«Якщо є зелень — нарубайте петрушки чи кінзи у шакшуку. Якщо любите спеції — все що бажаєте. Якщо фанати пікантного смаку — скільки завгодно перцю чилі можна використати. Головне — цей сніданок хоч і довше готується, ніж яєчня, але нічого складного зовсім немає», — додав Андрій Величко.

Раніше кулінар поділився секретами та порадами щодо того, як зробити квашену капусту ще смачнішою.

Фото Pixabay

290

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter