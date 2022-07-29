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Шакшука по-бессарабськи: відомий шеф-повар розкрив секрет смачного сніданку

18:23 29 липня 2022
Шакшука

Відомий кулінар Андрій Величко, який раніше розповідав, як правильно приготувати окрошку, поділився рецептом смачного сніданку — шакшуки.

За його словами, цю страву можна приготувати з літніх овочів за півгодини. Андрій Величко каже, що шакшука — аналог бесарабської манджі.

Інгредієнти:

  • 2−3 помідори;
  • 1 цибулина;
  • 1 червоний перець;
  • 1 середній баклажан;
  • Бесарабська паприка;
  • Сіль, перець, олія;
  • 4 курячі яйця (на дві порції).

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Приготування:

  • У пательню налити олію та поставити на вогонь, додати подрібнену кубиками у 5 мм цибулю.
  • Нарізати перець кубиками приблизно у півтора-два сантиметри. Додати у пательню, коли цибуля стане прозорою і злегка почне «золотитися».
  • Подрібнити баклажан та додати до цибулі та перцю. Якщо страва почне пригорати, можна додати трохи води чи томатного соку.
  • Після того, як баклажан пустив сік, додати томати. Посолити та додати паприку. Овочі у пательні не мають бути дуже густими — це можна регулювати, додаючи рідину.
  • Зробити ложкою в овочах заглиблення та вбити в них яйці. Накрити кришкою та залишити на 3−4 хвилини.

«Якщо є зелень — нарубайте петрушки чи кінзи у шакшуку. Якщо любите спеції — все що бажаєте. Якщо фанати пікантного смаку — скільки завгодно перцю чилі можна використати. Головне — цей сніданок хоч і довше готується, ніж яєчня, але нічого складного зовсім немає», — додав Андрій Величко.

Раніше кулінар поділився секретами та порадами щодо того, як зробити квашену капусту ще смачнішою.

Фото Pixabay

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