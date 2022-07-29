Шакшука по-бессарабськи: відомий шеф-повар розкрив секрет смачного сніданку
Відомий кулінар Андрій Величко, який раніше розповідав, як правильно приготувати окрошку, поділився рецептом смачного сніданку — шакшуки.
За його словами, цю страву можна приготувати з літніх овочів за півгодини. Андрій Величко каже, що шакшука — аналог бесарабської манджі.
Інгредієнти:
- 2−3 помідори;
- 1 цибулина;
- 1 червоний перець;
- 1 середній баклажан;
- Бесарабська паприка;
- Сіль, перець, олія;
- 4 курячі яйця (на дві порції).
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Приготування:
- У пательню налити олію та поставити на вогонь, додати подрібнену кубиками у 5 мм цибулю.
- Нарізати перець кубиками приблизно у півтора-два сантиметри. Додати у пательню, коли цибуля стане прозорою і злегка почне «золотитися».
- Подрібнити баклажан та додати до цибулі та перцю. Якщо страва почне пригорати, можна додати трохи води чи томатного соку.
- Після того, як баклажан пустив сік, додати томати. Посолити та додати паприку. Овочі у пательні не мають бути дуже густими — це можна регулювати, додаючи рідину.
- Зробити ложкою в овочах заглиблення та вбити в них яйці. Накрити кришкою та залишити на 3−4 хвилини.
«Якщо є зелень — нарубайте петрушки чи кінзи у шакшуку. Якщо любите спеції — все що бажаєте. Якщо фанати пікантного смаку — скільки завгодно перцю чилі можна використати. Головне — цей сніданок хоч і довше готується, ніж яєчня, але нічого складного зовсім немає», — додав Андрій Величко.
Раніше кулінар поділився секретами та порадами щодо того, як зробити квашену капусту ще смачнішою.
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