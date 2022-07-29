Бред Пітт купив холостяцький барліг за 40 млн доларів

Зірка Голлівуду Бред Пітт виклав 40 мільйонів доларів за будинок у містечку Кармел, штат Каліфорнія. 58-річний актор закохався у цей замок, як його називають місцеві жителі, з першого погляду. Будинок височіє на скелі. Складається таке враження, що він виріс з неї, настільки органічно вписується його конструкція у скелю.

Незвичайний будинок був побудований 1918 року американським архітектором Чарльзом Саммером Гріном для письменника Д. Л. Джеймса. Використовувалися виключно місцеві матеріали — піщаник, граніт, кілька сортів дерева. Грін домагався, щоб будинок нагадував стиль старовинних середземноморських споруд, і це йому вдалося.

З 1999 року «замок» належав приватній компанії Searock, яка була пов'язана з чиказьким фінансистом Джо Річі. Місцеві жителі кажуть, що у будинку вже багато років ніхто не мешкає, але така приваблива нерухомість жодного разу не виставлялася на продаж. Отже, Пітт дізнався про неї з якихось своїх джерел.

Кармел знаходиться недалеко від місця, де Бред вже багато років має будинок, який він колись купив за 5 мільйонів доларів. Тож в актора з'явився ще один «холостяцький барліг».

У Кармелі живе багато знаменитостей. Сусідом Пітта тепер є, наприклад, Клінт Іствуд (у 1986 році легендарний актор та режисер навіть був обраний місцевим мером на один термін). Раніше тут жили актриса Бетті Вайт, співачка та актриса Доріс Дей, актриса Джоан Фонтейн, співак Бінг Кросбі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Бред Пітт провів кілька днів у Європі, рекламуючи свій новий фільм «Швидкісний поїзд».

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