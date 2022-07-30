Нічні вибухи в Енергодарі: горів готель ЗАЕС з окупантами (відео)

У ніч проти суботи, 30 липня, в Енергодарі, де раніше невідомі влаштували замах на самопроголошеного «голову міської адміністрації» Андрія Шевчика, у першому мікрорайоні, прямо перед готелем «ОП ЗАЕС» пролунало кілька вибухів, після чого почалася сильна пожежа.

Про це повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов. За його інформацією, гасили пожежу із залученням спеціальної рятувальної техніки.

Відомо, що у повітря злетіло три одиниці військової техніки росії, яка перегороджувала під'їзд до готелю.

Серед цивільних мешканців постраждалих нема. Але у будинках, розташованих неподалік, вибило вікна.

Цікаво, що вдень 25 липня біля будівлі було помічено одразу кілька машин загарбників із символікою «Z». «Як колорадські жуки зібралися біля готелю ЗАЕС в окупованому Енергодарі. Солодка ціль для дронів-камікадзе чекає за адресою Будівельників 17а», — писали тоді українці в мережі.

Нагадаємо, що російські військові, побоюючись ударів ЗСУ, затягли важку військову техніку, зброю та вибухівку до машинної зали 1-го енергоблоку Запорізької АЕС.

Фото зі сторінки Дмитра Орлова

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