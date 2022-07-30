Блінкен уперше з початку війни в Україні поспілкувався з Лавровим: про що говорили

Увечері 29 липня державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим. Перша з 15 лютого бесіда глав Держдепартаменту та МЗС росії відбулася з ініціативи американської сторони.

Головною темою стала війна в Україні. Блінкен застеріг Кремль від реалізації планів анексії нових українських територій. Держсекретар прямо заявив, що у Вашингтоні обізнані про «фіктивні референдуми», що готуються, на тимчасово окупованих росією територіях.

«Ви намагаєтеся створити видимість того, що люди у цих регіонах України якимось чином прагнуть стати частиною росії», — зазначив Блінкен. Він додав, що псевдо голосування організують за вказівкою володимира путіна, який хоче «проковтнути якнайбільше українську територію».

«Світ ніколи не визнає анексію нових українських територій, і у разі, якщо це станеться, на росію очікують додаткові штрафні заходи», — попередив держсекретар США.

Спілкуючись з журналістами після розмови з Лавровим, Блінкен сказав: «Дуже важливо, щоби росіяни почули про це особисто від нас. Не лише те, що ми не визнаємо анексію, а й що це дорого обійдеться росії у зв'язку з новими значними санкціями, які проти неї запровадять».

Лавров заявив, що росія має намір виконати всі «цілі та завдання спецоперації» в Україні. Нагадаємо, у липні глава МЗС росії анонсував «розширення географічних завдань спецоперації». Він сказав, що це станеться, якщо країни Заходу поставлять Україні далекобійну зброю.

Ще одна важлива тема, яку намагався держсекретар США обговорити з міністром закордонних справ росії, це угода щодо експорту українського зерна. Її було підписано у Стамбулі. Вже наступного дня російська армія завдала ракетного обстрілу морського порту в Одесі, хоча брала на себе зобов'язання не атакувати порти, які фігурують у стамбульському договорі.

Блінкен підкреслив, що світова спільнота очікує від Москви виконання всіх зобов'язань за цією угодою. Відповідь була цілком передбачуваною — складна ситуація у сфері світової продовольчої безпеки виникла через західні санкції щодо росії.

Держсекретар США також спробував з'ясувати, чи Москва готова піти на обмін, який пропонує Вашингтон. Йдеться про баскетболістку Бріттні Грайнер, яку було заарештовано в росії за звинуваченням у контрабанді наркотиків, та спеціаліста з питань безпеки Пола Уілана. Він засуджений у Росії за шпигунство. Президент США Джо Байден запропонував обміняти цих американських громадян на росіянина Віктора Бута, який відбуває покарання у США. Його визнали винним у підтримці тероризму та контрабанді зброї. Лавров запропонував Блінкену щодо цього повернутися до режиму «тихої дипломатії». Іншими словами, Кремль не хоче публічно обговорювати пропозицію Білого дому.

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