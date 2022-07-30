Національна випічка шюреяр: хрумтить і просто тане в роті (відео)
Шюреяр — національна лезгинська страва, випічка, яка користується популярністю у багатьох регіонах Кавказу.
Готувати та їсти шюреяр можна як у солодкому, так і у солоному вигляді. Про те, як правильно приготувати шюреяр, розповідає Хадіджей — фудблогерка із 1,19 млн фоловерів.
Складові:
- Вода — 200 мл (окріп);
- Молоко — 200 мл (холодне);
- Ванільний цукор — 3 гр;
- Цукровий пісок — 2 ч.л.;
- Дріжджі свіжі — 30 гр
- Яйце — 1 шт і 2 білки;
- Сметана 20% - 2 ст.л.;
- Сіль — 1 ч.л.;
- Борошно пшеничне — 1 кг;
- Масло вершкове — 120 гр (тепле);
- Олія — 60 мл.
Для змащування:
- Жовтки — 2 шт;
- Молоко — 1 ст.л.
Для начинки:
- Волоські горіхи — 200 гр
- Тростинний цукор — 1 ст.л.;
- Ванільний цукор — 3 гр;
- Цукровий пісок — 80 гр;
- Кориця — 0,5 ч.л.
Для змащування пластів:
- Вершкове масло — 150 гр;
- Топлене масло — 150 гр
- Рослинна олія — 60 мл.
Тим, хто раніше ніколи не готує подібну випічку, блогер дає короткі настанови:
- Для тіста з'єднати всі інгредієнти, замісити тісто та залишити, щоб воно трохи піднялося.
- У начинку вводити борошно тільки після змішування інших інгредієнтів, коли сіль розчинилася. Вимішувати до розсипчастого стану.
- Тісто розділити на 8 частин, розкотати, змастити топленим маслом і покласти одну на одну. Розкотати пласт, змастити маслом, розрізати на смуги завтовшки 4−5 см. Згорнути смуги трубочкою, закріпити один край, зробити поглиблення і помістити начинку туди. Потім закріпити і цей край.
- Після цього потрібно притиснути долонькою, викласти на деко, змастити яйцем, за бажанням посипати кмином і випікати за 200 градусів 25−30 хвилин.
Раніше кулінарка Ольга Черкевич поділилася рецептом штруделю з куркою та овочами, який смакуватиме і як гаряча закуска, і як основна страва, якщо її доповнити салатом.
Фото — скріншот71
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