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Національна випічка шюреяр: хрумтить і просто тане в роті (відео)

10:54 30 липня 2022
Шюреяр

Шюреяр — національна лезгинська страва, випічка, яка користується популярністю у багатьох регіонах Кавказу.

Готувати та їсти шюреяр можна як у солодкому, так і у солоному вигляді. Про те, як правильно приготувати шюреяр, розповідає Хадіджей — фудблогерка із 1,19 млн фоловерів.

Складові:

  • Вода — 200 мл (окріп);
  • Молоко — 200 мл (холодне);
  • Ванільний цукор — 3 гр;
  • Цукровий пісок — 2 ч.л.;
  • Дріжджі свіжі — 30 гр
  • Яйце — 1 шт і 2 білки;
  • Сметана 20% - 2 ст.л.;
  • Сіль — 1 ч.л.;
  • Борошно пшеничне — 1 кг;
  • Масло вершкове — 120 гр (тепле);
  • Олія — 60 мл.

Для змащування:

  • Жовтки — 2 шт;
  • Молоко — 1 ст.л.

Для начинки:

  • Волоські горіхи — 200 гр
  • Тростинний цукор — 1 ст.л.;
  • Ванільний цукор — 3 гр;
  • Цукровий пісок — 80 гр;
  • Кориця — 0,5 ч.л.

Для змащування пластів:

  • Вершкове масло — 150 гр;
  • Топлене масло — 150 гр
  • Рослинна олія — 60 мл.

Тим, хто раніше ніколи не готує подібну випічку, блогер дає короткі настанови:

  • Для тіста з'єднати всі інгредієнти, замісити тісто та залишити, щоб воно трохи піднялося.
  • У начинку вводити борошно тільки після змішування інших інгредієнтів, коли сіль розчинилася. Вимішувати до розсипчастого стану.
  • Тісто розділити на 8 частин, розкотати, змастити топленим маслом і покласти одну на одну. Розкотати пласт, змастити маслом, розрізати на смуги завтовшки 4−5 см. Згорнути смуги трубочкою, закріпити один край, зробити поглиблення і помістити начинку туди. Потім закріпити і цей край.
  • Після цього потрібно притиснути долонькою, викласти на деко, змастити яйцем, за бажанням посипати кмином і випікати за 200 градусів 25−30 хвилин.

Раніше кулінарка Ольга Черкевич поділилася рецептом штруделю з куркою та овочами, який смакуватиме і як гаряча закуска, і як основна страва, якщо її доповнити салатом.

Фото — скріншот

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