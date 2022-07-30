Національна випічка шюреяр: хрумтить і просто тане в роті (відео)

Шюреяр — національна лезгинська страва, випічка, яка користується популярністю у багатьох регіонах Кавказу.

Готувати та їсти шюреяр можна як у солодкому, так і у солоному вигляді. Про те, як правильно приготувати шюреяр, розповідає Хадіджей — фудблогерка із 1,19 млн фоловерів.

Складові: Вода — 200 мл (окріп);

Молоко — 200 мл (холодне);

Ванільний цукор — 3 гр;

Цукровий пісок — 2 ч.л.;

Дріжджі свіжі — 30 гр

Яйце — 1 шт і 2 білки;

Сметана 20% - 2 ст.л.;

Сіль — 1 ч.л.;

Борошно пшеничне — 1 кг;

Масло вершкове — 120 гр (тепле);

Олія — 60 мл. Для змащування: Жовтки — 2 шт;

Молоко — 1 ст.л. Для начинки: Волоські горіхи — 200 гр

Тростинний цукор — 1 ст.л.;

Ванільний цукор — 3 гр;

Цукровий пісок — 80 гр;

Кориця — 0,5 ч.л. Для змащування пластів: Вершкове масло — 150 гр;

Топлене масло — 150 гр

Рослинна олія — 60 мл.

Тим, хто раніше ніколи не готує подібну випічку, блогер дає короткі настанови:

Для тіста з'єднати всі інгредієнти, замісити тісто та залишити, щоб воно трохи піднялося.

У начинку вводити борошно тільки після змішування інших інгредієнтів, коли сіль розчинилася. Вимішувати до розсипчастого стану.

Тісто розділити на 8 частин, розкотати, змастити топленим маслом і покласти одну на одну. Розкотати пласт, змастити маслом, розрізати на смуги завтовшки 4−5 см. Згорнути смуги трубочкою, закріпити один край, зробити поглиблення і помістити начинку туди. Потім закріпити і цей край.

Після цього потрібно притиснути долонькою, викласти на деко, змастити яйцем, за бажанням посипати кмином і випікати за 200 градусів 25−30 хвилин.

Раніше кулінарка Ольга Черкевич поділилася рецептом штруделю з куркою та овочами, який смакуватиме і як гаряча закуска, і як основна страва, якщо її доповнити салатом.

Фото — скріншот

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter