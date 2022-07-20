Штрудель з куркою та овочами: випічка замість бутербродів

Мабуть українцям просто набридли бутерброди, тому все більше кулінарів радять щось смачненьке та незвичайне для сніданку. Цей штрудель — просто чудовий, кулінарка Ольга Черкевич рекомендує його до приготування. Він піде і як гаряча закуска і навіть як основне блюдо — просто доповніть його салатом.

Тісто:

1,5 скл. борошна, 1 ст. л. олії, 1 жовток, 0,5 скл. води, 0,5 ч. л. солі, 2 -- 3 краплини оцту.

Начинка:

600 г курячого філе, 120 г моцарели, 1 цибулина, 1 помідор, 1 солодкий перець, 2 ст. л. оливкової олії, сіль, мелені чорний перець,

коріандр та мускатний горіх.

Додатково:

70 -- 80 г топленого масла.

Приготування:

Просіяне борошно змішати із сіллю і насипати гіркою. Жовток розбовтати з водою і оцтом, влити у борошно. Руками замішувати ніжне тісто, додати олію, замісити еластичне тісто, яке кілька разів кинути об стіл («відбити»). Загорнути в харчову плівку, залишити при кімнатній температурі на 40 хв.

Для начинки на розігрітій олії злегка обсмажити куряче філе, порізане на кубики середнього розміру, додати дрібно посічену цибулю, потушкувати 1 — 2 хв. Охолодити.

М’якоть помідорів та перець нарізати невеликими кубиками. Змішати з м’ясом та цибулею. Заправити сіллю і спеціями. Сир натерти на грубій тертці.

Тісто розкачати на великій полотняній серветці дуже-дуже тонко на прямокутник, змастити тонким шаром розтопленого масла. Половину прямокутника присипати невеликою кількістю сиру. Рівномірно розподілити начинку-суміш. Присипати рештою сиру. За допомогою серветки згорнути рулетом. Обережно перекласти на бритванку, застелену папером для випічки. Верх змастити маслом і скропити водою. Пекти у попередньо розігрітій до 190 градусів духовці до золотистого кольору.

Подавати штрудель теплим із соусом зі сметани та зелені.

Раніше «ФАКТИ» пропонували рецепт пасти з часникових стрілок, яка неодмінно знадобиться для приготування бутербродів, соусу для піци, при випічці м'яса і в якості самостійного соусу до холодних і гарячих закусок.



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