«Фізичний стан свідчить про побиття і, можливо, тортури»: рашисти викрали екскомандира корабля ВМС України

Поки українська армія вибиває рашистів з окупованої Херсонщини, у Генічеську загарбники 22 липня викрали Олексія Кисельова, екс-командира розвідувального корабля «Славутич» ВМСУ, про це повідомив на своїй сторінці у ФБ його син Артем.

За словами Артема Кисельова, представники бананових республік викрали Олексія, в минулому офіцера, військового моряка, а зараз активіста і волонтера, з окупованого міста Генічеськ Херсонської області. Кілька днів його тримали невідомо де, а потім з’явилося повідомлення, що 27 липня він нібито «перетнув кордон з Кримом, де його затримали» і відвезли в Сімферопольське СІЗО.

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Зараз окупанти інкримінують йому участь в терористичній організації, так вони називають допомогу людям в окупації. Батько Артема був у складі батальйона імені Номана Челебіджіхана, де він займався гуманітаркою і допомагав людям в окупованому Генічеську.

29 липня відбувся «суд», де Олексію Кисельову призначили запобіжний захід — 2 місяці в СІЗО м. Сімферополь. «Фізичний стан тата засвідчує про його побиття і, можливо, тортури», — пише Артем.

Звернення Артема Кисельова в Фейсбук

Очевидно, що ця справа абсолютно сфабрикована і всі дії — незаконні. На жаль, закони на окупованих територіях зараз не діють, саме тому, крім фіксації, наші правоохоронні органи нічого не можуть з цим зробити.

Артем просить якнайширшого розголосу та підтримки журналістів та всіх небайдужих.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на тимчасово окупованій території кількох областей України російські військові влаштовують терор. Вони без розбору хапають будь-кого, хто опиниться під підозрою. Проукраїнські публікації у соціальних мережах, а також військове минуле вважаються обтяжливими обставинами.



На фото з Фейсбук Олексій та Артем Кісельови

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