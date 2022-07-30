«Варварську недоімперію буде зруйновано»: «Азовці» звернулися до путіна після теракту в Оленівці

Тимчасово виконуючий обов'язки командира полку «Азов» майор Микита Надточій записав відеозвернення у зв'язку з масовим вбивством українських військовополонених у Оленівці, де в колонії були «азовці», яких вивели з Маріуполя.

Офіцер підкреслив, що росіяни добу брехали, а потім підтвердили свій злочин в Оленівці заявою посольства росії у Великій Британії про необхідність стратити «азовців».

«Я хочу нагадати путіну, який особисто несе відповідальність за цей злочин, що у домі повішеного про мотузку не говорять», — сказав він.

Микита Надточій російською звернувся до господаря кремля, пообіцявши, що путін буде «страчений разом зі своїми шакалами та посольствами»: «Все, як ви любите — з усіма довідками та печатками, за рішенням міжнародного трибуналу. Варварська недоімперія буде зруйнована».

Офіцер наголосив на невідворотності покарання для осіб, причетних до цього жахливого злочину: «Ми розцінюємо удар по Оленівці як акт публічної страти. росія здійснила його від безкарності. Вони звикли, що їх ніхто не притягає до відповідальності, навіть за порушення законів, правил та звичаїв війни. Тому ми, „Азов“, Україна та весь цивілізований світ повинні дати відсіч, щоб росія запам'ятала раз і назавжди. Ми вже з'ясовуємо імена виконавців та організаторів страти наших полонених. У нас є попередня інформація, але поки що ми не хочемо її озвучувати. Ми знайдемо їх, де б вони не знаходилися — на окупованих територіях України, в росії чи третіх країнах. Україна як держава забезпечить справедливе покарання».

Микита Надточій заявив, що росія думала, що стратила «Азов», але наразі «Азов» — вся країна. «Кожен українець мститиме за кожного нашого закатованого та загиблого побратима», — додав він.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 29 липня, проросійські бойовики заявили про загибель 50 українських бійців внаслідок удару по колонії в Оленівці. І звинуватили в цьому ЗСУ. А СБУ оприлюднила аудіоперехоплення, яке свідчить про провокацію росіян.

Експерти, які аналізували фото- та відеоматеріали, зняті в колонії, припустили, що всередині приміщення міг бути встановлений вибуховий пристрій.

У спільній заяві Служби безпеки, Головного управління розвідки Міноборони, Збройних сил України та українського омбудсмена трагедію в Оленівці назвали цинічним терористичним актом росії з метою приховування військових злочинів, дискредитації ЗСУ, зриву постачання західної зброї та підвищення соціальної напруги у суспільстві.

Фото — скріншот

638

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter