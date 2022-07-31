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Шоу-бізнес

«З першим пострілом відчула приплив енергії»: «холостячка» Мішина освоїла гранатомет (відео)

13:14 31 липня 2022
Ксенія Мішина

Відома акторка та героїня першого сезону шоу «Холостячка» Ксенія Мішина, яка нещодавно потрапила у скандал, вирішила навчитися стріляти зі зброї. Вона показала в Instagram, як освоювала автомат, кулемет та ручний протитанковий гранатомет.

«Спочатку ці знаряддя вбивств, важкі та холодні, змусили мене здригнутися і заципеніти. Але як тільки я зробила перший постріл, відчула такий приплив сил, енергії та впевненості! Я не знаю, що це було: адреналін, підсвідоме почуття влади чи відчуття сили. Але це було щось, що я ніколи не відчувала», — написала вона.

Актриса припустила, що, напевно, ці почуття і дають сил захисникам України. А разом із патріотичною справою, захищаючи Україну та близьких, «вони стають не просто воїнами, а надлюдьми».

«Дякую всім, хто став причетним до цього досвіду, він точно змінив мене назавжди», — написала Мішина.

Як писали «ФАКТИ», раніше героїня першого сезону шоу «Холостячка» розкрила невідомі раніше закулісні подробиці шоу та зізналася, що була розчарована на початку проекту.

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