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Суспільство та люди

Шпигун, вийди геть: Вілкул пообіцяв по 50 тисяч гривень за кожного ворожого агента

13:59 31 липня 2022
Олександр Вілкул

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, який раніше розповів, як російський танк відкрив вогонь по комбайнах у полі, запропонував у Facebook разом боротися з російськими агентами в Україні.

«Є деякі, хто підло працює на окупантів. Вони отримують криваві гроші, а за це здають дислокацію та переміщення підрозділів Збройних сил України. Повідомляють розміщення складів, коригують вогонь окупантів. Ці люди теж ходять і живуть поряд із нами. Хоча ні, це не люди. Це гірше за ворогів, це зрадники. Наші спецслужби активно працюють щодо пошуку цих злочинців і знаходять їх. Однак найефективнішою ця робота буде, якщо для цього ми об'єднаємось усі разом. Ми робимо спеціальну гарячу телефонну лінію та електронну адресу, на які ви зможете повідомити про колаборантів та зрадників. Інформацію про таких людей ви можете надати за телефоном: 067−563−02−63 за будь-яким з месенджерів — Вайбер, Ватсап, Телеграм, Сигнал або надіслати листа на електронну пошту: krviddil. [email protected]», — заявив він.

Вілкул попросив повідомляти прізвище, ім'я та по батькові людини, яка виявляє зацікавленість до місць дислокації, переміщення, складу та належності підрозділів ЗСУ, інших складових сил безпеки та оборони, а також тих, хто здає окупантам місце розташування українських військових, або хто коригує вогонь нашою територією.

«Якщо можливо, вкажіть номер телефону, адресу проживання та інші відомості, які можуть допомогти встановити таких осіб. Крім того, необхідно надати докладний опис події чи фактів. За наявності — додайте фото та відео, що вказують, що людина допомагає ворогові. Я гарантую, що якщо за вашою інформацією буде затримано реального шпигуна, я особисто виплачу людині, яка змогла надати інформацію, 50 тисяч гривень. Якщо це буде подонок-агітатор за „руській мір“ (тільки наголошую — потрібне підтвердження, краще аудіо- чи відеофіксація) — 10 тисяч гривень. Такі люди, по суті, також є ворожими агентами впливу», — заявив політик.

Вілкул попросив у повідомленнях громадян надавати свої дані — прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону для зв'язку, уточнення обставин та виплати винагороди.

Як писали «ФАКТИ», раніше з аналогічною ініціативою звернувся до громадян голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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