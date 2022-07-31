Серпень прийде до України з дощами: де буде найкомфортніша погода

Останній місяць воєнного літа-2022 подекуди розпочнеться дощами — мова насамперед про західні регіони, а також деякі території спекотного нині півдня і центра України. Про це у мережі написала синоптикиня Наталка Діденко.

Проте на півночі, сході України, Черкащині, Полтавщині вночі буде сухо.

Вранці та вдень у понеділок волога повітряна маса з дощами посуне в східному напрямку, тому, знову ж, вранці та вдень короткочасні дощі, місцями з грозами, охоплять центральні області, південну частину, затримаються у тилових Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Північ, північний схід та значна частина Західної України буде вже без опадів.

Ввечері 1 серпня на заході прояснить, опади повністю припиняться, а на решті території України навпаки — вже домінуватиме волога погода з дощами та грозами.

Температурна карта на 1 серпня

Як бачимо, протягом дня понеділка стовпчики термометрів у більшості областей України досягнуть +26+32 градусів, на півдні та південному сході — до +34 градусів. Більш комфортною буде температура повітря на Житомирщині та Вінниччині — до +22+26 градусів.

У Києві 1 серпня ще буде спекотним, вдень до +30 градусів. Більша частина доби в столиці буде сухою, але увечері до столиці наблизиться атмосферний фронт і пройдуть короткочасні дощі з грозами.

«Стрибки від спеки до свіжості після дощу, коливання атмосферного тиску, гроза, сухість та одразу підвищена вологість при наближення атмосферного фронту — ці синоптичні метаморфози можуть негативно торкнутися самопочуття», — зазначила Діденко, закликавши бути уважнішими до свого здоров'я.

Відзначимо, що дощі у Карпатах, які вже розпочалися напередодні, мало не призвели до загибелі на Івано-Франківщині двох туристів з Дніпра.



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