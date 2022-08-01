«Шахтар» перед Лігою чемпіонів орендував тренувальну базу іменитого клубу за кордоном

Донецький, «Шахтар», який на зборі в Нідерландах зіграв унічию з «Утрехтом», підписав до грудня 2022 року договір оренди з тренувальним центром 15-разового чемпіона Польщі «Легії», повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

База, побудована під Варшавою у 2020 році, вважається одним із найкращих спортивних об'єктів Європи (там команда «Шахтар» U19 прийматиме суперників у Юнацькій лізі УЄФА). На її території є 9 повнорозмірних футбольних полів (7 натуральних та 2 штучних), а також будівля площею 9 тисяч квадратних метрів з критим манежем, тренажерним залом та приміщеннями оздоровчого, медичного, науково-дослідного та іншого призначення. Від нового притулку гірників 20 хвилин їзди до Міжнародного аеропорту імені Шопена у Варшаві та 30 хвилин до центру столиці Польщі, включаючи стадіон «Легія», де команда Ігора Йовічевіча проводитиме домашні поєдинки Ліги чемпіонів.

«На тренувальній базі „Легії“ є все необхідне для підготовки „Шахтаря“, — розповів директор департаменту спортивного менеджменту донецького клубу Віталій Хливнюк. — У нашому розпорядженні буде два тренувальні поля з натуральним покриттям, критий манеж та великий тренажерний зал. Також тут є все для відновлення футболістів: басейн, джакузі та сауни. Ми зможемо користуватися просторим офісом та конференцзалом, а наш кухар буде працювати на своїй кухні. Інфраструктура бази „Легії“ дозволить „Шахтарю“ проводити навчально-тренувальний процес на найвищому рівні, а зручне розташування щодо стадіону та аеропорту скоротить час на логістику. Дякуємо „Легії“ за гостинність та допомогу».

Нагадаємо, що «Шахтар» стартує одразу у груповому турнірі Ліги чемпіонів (жеребкування — 25 серпня). А поки у гірників, які підписали контракт із вихованцем «Динамо» Богданом Михайличенком, на 7 серпня в Римі заплановано спаринг з переможцем Ліги конференцій «Ромою».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у «Шахтарі» заявили про борги клубу під 50 мільйонів євро.

Фото ФК «Шахтар»

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