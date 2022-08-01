Білизну у машинку класти не потрібно: як позбавити «пралку» від накипу та заощадити на покупці нової техніки

Сучасне життя важко уявити без автоматичної пральної машинки. Кожна господиня хоче, щоб не тільки білизна була випрана ідеально, але й її добра «помічниця» служила довше.



Для цього за «пралкою» потрібно доглядати. Раз на місяць її слід промити від накипу.

Процедура не включає нічого складного: достатньо засипати спеціальний засіб у відсік для прального порошку та натиснути кнопку «Старт».



До речі, для того, щоб позбавити пральну машинку від накипу, яка неодмінно з'являється на нагрівальному елементі через гарячу воду, зовсім не обов'язково використовувати промислові препарати.

Натомість можна приготувати не менш ефективний, але набагато більш бюджетний засіб своїми руками.



Для цього у літровій ємності змішати:



40 г лимонної кислоти;

8−10 чайних ложок екозасобу для миття посуду;

2 ковпачки кондиціонера, призначеного для білизни;

1 потовчену біотаблетку для посудомийної машини, 80−100 г води.

Масу, що вийшла, збити блендером до утворення густої піни й залити у барабан.



Прання запустити за температури води 60 градусів. Білизну в пральну машинку класти не потрібно.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, навіщо у пральну машинку засипати сіль та для чого додавати нашатирний спирт.

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