Де дивитися онлайн «Динамо» — «Штурм»: розклад трансляцій та прогноз на матч відбору Ліги чемпіонів

У середу, 3 серпня, київське «Динамо», що вибило з турніру турецький «Фенербахче», проведе на стадіоні імені Владислава Крола в польській Лодзі домашній поєдинок третього відбірного раунду Ліги чемпіонів проти австрійського «Штурма» (арбітр зустрічі, на якій працюватиме система VAR, — 33-річний Франсуа Летексьє з Франції).

Після успіху на берегах Босфору динамівці в день 77-річчя Мірчі Луческу провели в Англії благодійний матч із «Евертоном», зазнавши резервним складом розгромної поразки (0:3).

Що ж до підопічних 44-річного Крістіана Ільцера, то у другому турі чемпіонату Австрії «Штурм» переміг удома чинного чемпіона країни «Зальцбург» — 2:1 (Хейлунд, 23, 51 — К'єргаард, 87).

Відеоогляд матчу «Штурм» — «Зальцбург»

У колишні роки «Динамо» і «Штурм» не перетиналися один з одним у єврокубках, обмежившись проведенням товариського поєдинку в січні 2018-го, коли австрійці в іспанській Марбельї виявилися сильнішими за «біло-синіх» — 2:0.

У майбутній зустрічі букмекери вбачають фаворитом «Динамо». Наприклад, компанія William Hill ставки на перемогу номінальних господарів поля приймає з коефіцієнтом 2,25, на нічию — 3,20, на виграш віцечемпіона Австрії — 3,30.

У прямій трансляції поєдинок «Динамо» — «Штурм» безкоштовно покаже телеканал Setanta Sports (початок — о 21:00). Також ефір із Лодзі заплановано на OTT-сервісі setantasports.com.

Ліга чемпіонів. Третій відбірний раунд. Перший матч

3 серпня (середа)

«Динамо» — «Штурм» 21:00 Setanta Sports

Нагадаємо, що зустріч у відповідь суперників відбудеться 9 серпня в Граці. Переможець українсько-австрійського протистояння вийде до раунду плей-оф Ліги чемпіонів (жеребкування — 2 серпня), а той, хто програв, зіграє на груповому етапі Ліги Європи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що один із лідерів «Динамо» Беньямін Вербич підписав контракт з грецьким «Панатинаїкосом».

Фото ФК «Динамо»

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