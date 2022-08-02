Жеребкування Ліги Європи: з ким зіграє «Дніпро-1»
У вівторок, 2 серпня, слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів у швейцарському Ньоні визначилися пари команд раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи.
На цій стадії турніру Україна буде представлена «Дніпром-1», який після відходу Ігора Йовічевіча до «Шахтаря» очолив… ексфутболіст «гірників» Олександр Кучер. Дніпряни зіграють із сильнішим у протистоянні АЕК (Кіпр) — «Партизан» (Сербія). Перший матч, домашній для української команди, пройде у словацькій Дунайській Стреді 18 серпня, поєдинок-відповідь — 25 серпня в Ларнаці чи Белграді. Додамо, що обидва потенційні суперники «Дніпра-1» стали віцечемпіонами своїх країн за підсумками минулого сезону.
Нагадаємо, що «Дніпро-1», який став бронзовим призером минулого (не дограного) чемпіонату України і отримав право стартувати відразу з раунду плей-оф Ліги Європи, проводить тренувальний збір у Словенії. У контрольних матчах дніпряни розгромили аматорський «Чарда Мартьянці» (14:0), поступилися кіпрському «Арісу» (2:4), а також завершили внічию поєдинки з «Бейтаром» з Єрусалиму (1:1) та «Аль-Насром» з ОАЕ (0:0).
Додамо, що переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до групового турніру Ліги Європи, а ті, хто програє, зіграють на груповому етапі Ліги конференцій.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» — «Штурм».
Фото uefa.com133
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