Не кладіть дрібні хрестики й обереги у колиску чи дитячий возик: лікарка попередила про небезпеку дитячих прикрас

Зараз діти регулярно носять прикраси та модні аксесуари. Дівчатка мають колекції різної біжутерії, батьки й родичі, догоджаючи своїм принцесам, дарують їм сережки, ланцюжки… Та чи повністю це безпечно для дітей? Окрім краси та радості, біжутерія може мати негативні наслідки для дітей, пояснює відома дерматологиня Катерина Бакіко, яка раніше розповіла, як витягнути скалку зі шкіри у дитини, щоб уникнути запалення.

— Приблизно чверть населення має контактну алергію на певні метали, особливо на нікель, — каже Катерина Бакіко. — Нікель часто використовується в ювелірних виробах (навіть у золотих) і може викликати висипання, тріщини, почервоніння, лущення шкіри. Цей стан називають алергічним контактним дерматитом. Щоб його не було, варто уникати впливу провокуючого алергену. Для діагностики лікарі виконують патч-тестування.

Більшість партій відкликаних з продажу дитячих прикрас мали високий вміст важких металів, зокрема свинцю, сурми, кадмію та барію. Адже вплив важких металів на організм дитини, яка розвивається, може бути негативним (канцерогенний, затримка розвитку та ін).

Більшість ювелірних виробів мають невеликі деталі — підвіски, ланцюжки та застібки. Вони можуть порватись, дитина може їй запхати собі у вуха, ніс, вдихнути, або проковтнути. Ланцюжки можуть перекручуватись, стискати шию, зачепитись і різко смикнути дитину. Сережки також можуть зачепитись і надірвати шкіру. Все це здатне призвести до удушення та травматизації.

Лікарка додає: будь-які прикраси, ламаючись від падіння чи удару, можуть подряпати дитину.

— У різних ювелірних виробів, призначених для дітей, використовуються магнітні застібки, щоб дітям було легше одягати та знімати їх, — продовжує Катерина Бакіко. — Треба враховувати, що прикраси б'ються, і іноді дітям вдається проковтнути магніти. Це може бути смертельно небезпечним, якщо проковтнути більше ніж один магніт, оскільки вони будуть «злипатися» разом у кишківнику та призведуть до серйозних пошкоджень.

Коли діти носять дорогі прикраси, вони можуть стати жертвою грабіжника. Це більше стосується старших дітей, які можуть гуляти без нагляду батьків.

Якщо ви все ж вирішили одягати на дитину прикраси, то Катерина Бакіко знає, як зменшити ризик:

— Зведіть до мінімуму покупки дешевих металевих прикрас, виготовлених в Китаї. Ці предмети часто містять найбільшу кількість токсичних металів. Перед покупкою розпитайте продавців про ювелірні вироби на наявність сертифікатів якості. Купуйте речі тільки у надійних компаній. Заохочуйте дітей часто мити руки після носіння або роботи з дешевими прикрасами.

Перегляньте скриньки з іграшками та ювелірними виробами, щоб знайти старі речі, які можуть нести загрозу (можуть поламатися тощо). Тримайте вашу біжутерію якомога далі від дітей, у закритому контейнері.

Слідкуйте за тим, щоб у прикрас з підсвіткою батарейки завжди були надійно закріплені, і ніколи не залишайте дитину без нагляду, якщо вона в такій прикрасі. Старайтесь взагалі уникати біжутерії з дрібними батарейками. Знімайте прикраси, коли дитина йде спати. Також прослідкуйте, щоб дитина не мала металевих прикрас у спеку — вони можуть нагрітись і обпекти шкіру.

Не кладіть дрібні хрестики чи обереги у дитячі ліжко чи возик. Якщо ж хочете це зробити, покладіть їх у недоступному для малечі місці.

Проговоріть з дитиною, що дрібні предмети не можна брати до рота, вчіть правилам безпеки. Уникайте впливу металевих прикрас, якщо вони викликають зміни на шкірі. Віддайте перевагу золотим та срібним прикрасам, вони містять меншу кількість важких металів. Водночас обирайте не надто дорогі прикраси. Адже діти можуть їх загубити, поламати. Також проговоріть з дитиною план дій на випадок грабунку.

Фото: pixabay.com

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