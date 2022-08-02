У ПФУ пояснили, від чого залежить розмір доплати за понаднормовий стаж

Доплата за понаднормовий стаж встановлюється до звичайної пенсії за віком відповідно до статті 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Розмір доплати залежить від тривалості страхового стажу та розміру пенсії, нагадали у Пенсійному фонді.

Як приклад наведено розрахунок доплати до пенсії жінки, яка має 45 років 7 місяців страхового стажу та пенсію 2800 грн.

У цьому випадку пенсіонерка пропрацювала понад 15 років. За 15 років понаднормового стажу до пенсії нараховується доплата у розмірі 15%. Оскільки розмір пенсії, обчислений з урахуванням набутого стажу та заробітку (2800 грн), перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (2027 грн), то доплата обчислюється з такого прожиткового мінімуму.

Отже, розмір доплати за понаднормовий стаж — 304,05 грн (2027,00 грн х 15%, де: 2027,00 грн — прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 01.07.2022).

Якщо розмір пенсії, обчислений за такою формулою, не перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, то розмір доплати визначається з обчисленої пенсії.

У Фонді нагадали, що ст 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» визначено, що за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам та 30 рокам жінкам пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, обчисленої відповідно до закону, але не більше ніж на 1% мінімального розміру пенсії за віком (не більше за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність).

Якщо пенсії чоловікам та жінкам було призначено до 1 жовтня 2011 року і після цього не перераховувалося з урахуванням заробітної плати, придбаної після призначення пенсії, то для таких пенсіонерів збережено право на встановлення доплати за понаднормовий стаж у чоловіка понад 25 років, у жінки — понад 20 років.

Нагадаємо, українцям, які набули права на пенсію за віком, але продовжують працювати, під час оформлення пенсії встановлюється надбавка за відпрацьований час.

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