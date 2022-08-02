«Це його донька?»: Ектор Хіменес-Браво засвітився на Мальдівах з учасницею «Холостяка»

Відомий шеф-кухар, ведучий кулінарного проєкту Ектор Хіменес-Браво, якого нещодавно розкритикували у мережі, записав жартівливе відео з гарненькою білявкою.

Жартівливе відео в Instagram спантеличило шанувальників Ектора. Не всі впізнали у дівчині на відео учасницю шоу сьомого сезону «Х-фактор» Аліну Ляшук. Тоді відео Аліни на YouTube зібрало понад 15 мільйонів переглядів, увійшовши до топ-3 найбільших за всі 10 сезонів проєкту.

У 2021 році Ляшук брала участь у шоу «Холостяк — 10».

Коментатори писали, що відео позитивне та цікавилися, чи не донька з Браво у ролику.

Нагадаємо, нещодавно Ектор Хіменес-Браво показав свою дівчину та зізнався, що дуже сумує за коханою. Вперше про свої стосунки телеведучий заговорив у серпні 2021 року. Але ім'я своєї обраниці він не розкриває.

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