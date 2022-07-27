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Ектор Хіменес-Браво нарвався на критику в мережі через нове фото з коханою

16:29 27 липня 2022
Ектор Хіменес-Браво

Відомий шеф-кухар, ведучий кулінарного проекту Ектор Хіменес-Браво, який показав свою кохану, нарвався на критику в мережі. Він опублікував нове фото з дівчиною, обличчя якої, як і раніше, не показує, і зізнався, як кохана змінює його. Ектор розповів, що дуже нудьгує.

«Я з тобою інший. Відчуття теплоти у стосунках завжди згладжує кути. Дивуюся тому, який я спокійний поруч із тобою. Хочеться, щоб так було завжди, щоб ти завжди була поряд. Сумую», — підписав кадр Ектор.

Шанувальники, намагаючись розглянути обличчя обраниці шеф-кухаря, визнали її надто юною для 50-річного Хіменеса-Браво. Пишуть, що дівчина годиться йому в дочки.

«Дуже юна», «Дуже мила дівчинка! Вона дуже юна», «Сподіваюся, що нічого протизаконного тут немає і дівчинці є 18», «Це що, його дочка?», «Два в одному. Дружина і дочка. Браво», — пишуть у коментарях.

Вперше про свої стосунки Ектор Хіменес-Браво заговорив у серпні 2021 року. Але ім'я своєї обраниці він не розкриває. Лише іноді публікує завуальовані фото. Каже, що дівчина через війну поїхала до Польщі.

Ектор запевняє, що повернувся в Ірпінь, де незадовго до початку війни купив будинок і пішов на курси військової підготовки.

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