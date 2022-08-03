«Їх женуть, як собак»: Павло Зібров висловився про ставлення до росіян в Америці

Популярний український співак Павло Зібров, який раніше закликав позбавити звання народної артистки Таїсію Повалій, повернувся в Україну й розповів про життя під час війни. На початку російського вторгнення він із дружиною Мариною та дочкою Діаною перебував у своєму будинку під Києвом. Каже, що над ними літали ракети, «бахкало так, що сипалася штукатурка». Тож 65-річний артист із дружиною прийняли запрошення від батьків Аліни Гросу та поїхали до них до Чернівців.

Потім вони поїхали до знайомих до Іспанії. Зібров каже, так він вирішив відновитися після ковіда, який переніс незадовго до вторгнення. За кордоном Павло Миколайович брав участь у благодійних концертах, нещодавно повернувся із США. Тим часом дочка Діана та син Марини Олександр залишалися в Україні, доглядали та будинком.

Зіброви кажуть, що зараз у них у саду та в городі все буяє.

«Цього року і квіти, і садок, все наповнюється-переповнюється! Стільки груш, яблунь. Природа нам допомагає… Груші падають, за тиждень нові встигатимуть. Дуже люблю грушеве варення, моє улюблене», — розповів Зібров в інтерв'ю Аліні Доротюк, яку запросив до себе додому та показав свої володіння.

Артист не сумнівається у швидкій перемозі України, адже наш народ так мужньо бореться за свою свободу, нас підтримує весь світ. А росію чекає ізоляція й жалюгідне існування. За спостереженнями артиста, зараз це спостерігається за кордоном.

«Я бачив в Іспанії та в Америці росіян, вони намагаються не говорити російською мовою. Голови опускають. Кацапів одразу видно. Вони поводяться смирненько. Принаймні я не бачив, щоб лізли на рожен. Не те, щоб українці їх криють матом і дають по шиї. Ті ж іспанці та американці ставляться до них, як до собак. Вони їх женуть. Дивляться на них так…», — сказав Зібров.

Павло Миколайович вважає всіх росіян відповідальними за напади на Україну. Адже це все відбувається з мовчазної згоди і за підтримки громадян Росії.

Народний артист України каже, що через це перестав спілкуватися з родичами, які живуть у Росії.

Раніше навколо Павла Зіброва спалахнув скандал через нібито його корпоратив під час війни. Артист пояснив, що на приватному заході виступав його двійник.

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