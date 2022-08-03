У четвер, 4 серпня, у польському Любліні на однойменному стадіоні пройде перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між луганською «Зорею», яка призначила головним тренером голландця Патріка ван Леувена, та румунською «Університатею» з міста Крайова (арбітр — Георгій Давидов із Болгарії).

Свій останній офіційний матч луганчани провели у грудні минулого року, зігравши у Києві з «Динамо» внічию (1:1) у рамках української прем'єр-ліги. Влітку «Зоря» на тренувальному зборі в Польщі поступилася «Легії» (1:2), а також обіграла «Легіоновію» (4:1), «Корону» (4:1) та «Плоцьк» (3:2).

Щодо «Університаті», то команда з Крайови вже провела п'ять офіційних матчів, і результатами поки що не вражає. У чемпіонаті Румунії підопічні віцечемпіона Олімпіади-1972 у Мюнхені угорця Ласло Балінта двічі зіграли внічию (вдома з «Шепші» — 2:2 та на виїзді з «Університатею» Клуж — 1:1) та зазнали домашньої поразки від «Рапіда» 0:1), а в Лізі конференцій пройшли албанську «Влазнію» (на виїзді — 1:1 та вдома — 3:0).

Букмекери у майбутньому поєдинку бачать шанси суперників приблизно рівними. Наприклад, у Parimatch на перемогу румунської команди можна поставити з коефіцієнтом 2,40, на нічию — 3,0, на виграш луганців — 3,10.

Трансляцію матчу «Зоря» — «Університатя», який розпочнеться о 20:30 за київським часом, на території України покаже телеканал «2+2» із затримкою в 15 хвилин.

Ліга конференцій. 3-й кваліфікаційний раунд. Перший матч

4 серпня (четвер)

«Зоря» — «Університатя» 20:45 «2+2»

Додамо, що матч-відповідь пройде за тиждень, 11 серпня, у Крайові.

Нагадаємо, що луганчани вже дізналися свого потенційного суперника по раунду плей-оф кваліфікації турніру. У разі успішного подолання румунського бар'єру підопічні Патріка ван Леувена зіграють 18 та 25 серпня з переможцем пари «Лугано» (Швейцарія) — «Хапоель» (Беєр-Шева, Ізраїль).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі матч Ліги чемпіонів «Динамо» — «Штурм».

Фото ФК «Зоря»

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