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Гроші

У серпні 300 тисяч українців не отримають пенсії: названо причину

15:11 3 серпня 2022
пенсіонер

Попри воєнний стан та активні бойові дії, держава продовжує виплачувати пенсії та житлові субсидії українцям навіть на окупованих територіях, незважаючи на закриття відділень держбанків та «Укрпошти» з 1 серпня.

Про це заявила новопризначена міністерка соцполітики Оксана Жолнович в етері національного телемарафону.

За словами чиновниці, на сьогодні через загрозу життю працівників «Укрпошти», фізично рознести по будинках пенсіонерам виплати немає можливості. Вони протягом 30 днів зберігатимуться на рахунках «Ощадбанку». Якщо за цей час людина не змогла зняти кошти, то їх переказують на рахунки, відкриті в інших банках.

Жолнович наголосила, що якщо людина у жодному з варіантів не може отримати свої гроші, то ці виплати нікуди не подінуться — вони накопичуються.

«Скидаємо гроші туди з надією, що людина хоч якимось чином зможе їх собі зняти. У будь-якому випадку ці гроші нікуди не подінуться, вони накопичуватимуться. Є варіанти отримати їх навіть на окупованій території», — сказала Жолнович.

За оцінками видання «Телеграф», на сьогодні без пенсії залишилося близько 300 тисяч літніх українців.

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