«Динамо» без травмованого Циганкова обіграло «Штурм» у Лізі чемпіонів: відео голу

У середу, 3 серпня, київське «Динамо» після успішного подолання турецького бар'єру в особі «Фенербахче» в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів у номінально домашньому матчі приймало в польській Лодзі віцечемпіона Австрії — «Штурм».

Ліга чемпіонів. 3-й кваліфікаційний раунд. Перший матч

3 серпня (середа)

«Динамо» (Київ, Україна) — «Штурм» (Грац, Австрія) — 1:0

«Динамо»: Бущан, Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак (Вівчаренко, 70), Сидорчук, Шепелєв (Гармаш, 70), Шапаренко, Караваєв, Буяльський, Бєсєдін (Ванат, 84).

Гол: Караваєв (28).

Проблеми почали переслідувати киян ще на розминці перед матчем. Лідер команди Циганков, внесений до стартового протоколу, отримав пошкодження та в екстреному порядку був замінений на Караваєва. Забігаючи наперед, відзначимо, що ця заміна стала доленосною, але про все по порядку.

Зі стартових хвилин «біло-сині» заволоділи м'ячем, довго розігруючи його, але без особливого просування вперед, через що Мірча Луческу досить швидко почав нервувати. І було чого — лише форвард гостей Хейлунд мав два забійних моменти, щоб відкрити рахунок, але в першому епізоді Бущан ногою парирував удар із меж штрафного майданчика, а в іншому сам нападник запустив м'яча над поперечиною, замикаючи простріл з лівого флангу.

У динамівців перспективний штрафний метрів із 27-ми «запоров» Шапаренко, пробивши в «стінку», а в середині тайму «біло-сині» все ж таки вийшли вперед. Дубінчак виконав простріл із лівого флангу, Бєсєдін не дотягнувся до м'яча головою, а Караваєв, який перебував за його спиною, у дотик із лівої ноги пробив точно в кут — 1:0.

Суперники «Динамо» намагалися використати кожну нагоду, щоб організувати швидку контратаку, але особливого успіху вони так і не досягли. Підопічні ж Мірчі Луческу йшли вперед, розуміючи, що на них ще чекає матч-відповідь, і мінімальної переваги може виявитися недостатньо, але також безрезультатно — удар Бєсєдіна з меж штрафного майданчика був заблокований, а пострілам доброї половини складу «біло-синіх» уперто не вистачало влучності.

У підсумку другий тайм так і залишився безгольовим, і «Динамо» вирушить наступного тижня до другого за величиною міста Австрії у статусі фаворита протистояння. Залишиться лише довести розпочату в Лодзі справу до кінця вже у Граці… Нагадаємо, що матч-відповідь пройде у вівторок, 9 серпня, в австрійському Граці, початок — о 21:30 за київським часом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» дізналося потенційного суперника по раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

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