Олексію Арестовичу, який «анонсував» на 6 серпня наступ рашистів з півдня України, 3 серпня виповнюється 47 років. І, ймовірно, подарунком до дня народження від білоруського диктатора лукашенка Арестовича офіційно визнали в Білорусі. Поки що екстремістом.

За рішенням суду Ленінського району Могильова, пише «Беларускі гаюн», інтернет-сторінки Арестовича в Youtube, Instagram, Faсевоок і Telegram внесли до республіканського списку естромістських матеріалів, який постійно оновлюється на сайті Міністерства інформації Білорусі. За передрук чи розповсюдження матеріалів із цього списку білорусам загрожує кримінальна відповідальність — від «штрафу з конфіскацією» до кількох років за ґратами.

Раніше стало відомо, що в росії «образилися» на США через санкції, введені проти «коханої жінки фюрера» кабаєвої.

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