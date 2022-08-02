Наталі Могилевській 47: співачка відзначає день народження на сцені

Співачка Наталія Могилевська, яка раніше розповіла про те, що рашисти зробили з її будинком у Бучі, 2 серпня відзначає день народження. Легенді Олексіївні, як називають артистку, виповнюється 47 років.

Зірка заздалегідь повідомила, що проведе цей день на сцені театру та готується зустрічати гостей під час моновистави «Я вдома».

«Для актриси велика радість грати виставу у свій День Народження! Кожна зустріч із вами для мене — подарунок! У День Народження — він особливий!», — коментує Наталя.

Кажуть, що серед гостей цього дня поряд зі співачкою буде її коханий.

У свято Наталя загадує лише одне бажання.

«Сьогодні мій день народження. Кажуть, що цього дня розкриваються небеса, і Бог все чує. Сьогодні я попрошу для нашої України якнайшвидшу Перемогу. Дякуємо ЗСУ! Молимось за наш дім, за Україну! Ми разом! Ми вдома!», — написала Наталя в Інстаграм.

Нагадаємо, що з перших днів війни Наталія Могилевська познайомилася із чоловіком, з яким продовжує будувати стосунки. Артистка тримає коханого у секреті, хоча не приховує, що закохана та щаслива.

Також Могилевська заговорила про можливе усиновлення дитини.

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