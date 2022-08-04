38.30 / 39.52 38.55 / 39.98
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Українською звучить краще: Оля Цибульска влучно переспівала хіт Лободи

15:35 4 серпня 2022
Оля Цибульська

Відома співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка довела до сліз Тіну Кароль, переспівавши її хіт «Скандал», продовжує перекладати російськомовні хіти своїх зіркових колег. Після Насті Каменських і Тіни Кароль Оля взялася за Світлану Лободу. Цибульска влучно переспівала її хіт «Скучала» та зняла своє відео, в якому показала нову зачіску.

Прихильники в коментарях пишуть, що Оля так гарно переклала пісню, що українською вона звучить набагато милозвучніше та, навіть, природніше.

«Неймовірно! Набагато сильніше! Як я чекала коли буде бум україномовних пісень! ПЕРЕКЛАДАЙТЕ, ВОНО ТОГО ВАРТЕ», «На українській мові, ця пісня звучить набагато краще», «Оль, куплю твій альбом з переробленими піснями», — пишуть в коментарях.

Нагадаємо, під час війни Світлана Лобода відвідала Ірпінь та випустила нову пісню українською мовою «Молитва».

37

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лічильник газу

Потрібно встигнути до 5-го числа: у «Нафтогазі» попередили про наслідки українців, які не передадуть показання лічильників

Урожай огірків

Достатньо 1 таблетки, і огірки почнуть плодоносити рясно без зупинки: як правильно приготувати підживлення

Ротару

Ротару зараз дуже непросто: стало відомо, де Софія Михайлівна має намір купити новий будинок

Ектор Хіменес-Браво

«Це його донька?»: Ектор Хіменес-Браво засвітився на Мальдівах з учасницею «Холостяка»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту