Українською звучить краще: Оля Цибульска влучно переспівала хіт Лободи
Відома співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка довела до сліз Тіну Кароль, переспівавши її хіт «Скандал», продовжує перекладати російськомовні хіти своїх зіркових колег. Після Насті Каменських і Тіни Кароль Оля взялася за Світлану Лободу. Цибульска влучно переспівала її хіт «Скучала» та зняла своє відео, в якому показала нову зачіску.
Прихильники в коментарях пишуть, що Оля так гарно переклала пісню, що українською вона звучить набагато милозвучніше та, навіть, природніше.
«Неймовірно! Набагато сильніше! Як я чекала коли буде бум україномовних пісень! ПЕРЕКЛАДАЙТЕ, ВОНО ТОГО ВАРТЕ», «На українській мові, ця пісня звучить набагато краще», «Оль, куплю твій альбом з переробленими піснями», — пишуть в коментарях.
Нагадаємо, під час війни Світлана Лобода відвідала Ірпінь та випустила нову пісню українською мовою «Молитва».37
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