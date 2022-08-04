Солоні сирники: вони точно стануть вашим улюбленим сніданком

Взагалі сирники — одна з коронних страв у багатьох господинь. Але як бути тим, хто обожнює їх смакувати, але боїться погладшати? Вихід знає відома дієтологиня Лора Філіппова. Вона готує солоні сирники з пармезаном — виходить дуже оригінально і смачно!

Інгредієнти:

кисломолочний сир, 5 чи 9% (250−300 г)

куряче яйце

пармезан тертий 30−40 г

кріп, сіль — до свого смаку

семола (борошно з твердих сортів пшениці) — 1−2 ст. л. в залежності від сиру (щоб отримати потрібну консистенцію)

цілозернове борошно для обвалювання

Приготування:

Блендером перебиваємо кисломолочний сир з яйцем, додаемо пармезан, дрібно порізаний кріп, семолу та сіль, вимішуємо масу, формуємо сирники, обвалюємо в борошні та обсмажуємо з двох сторін у невеличкій кількості олії.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт солоних сирників від судді «МайстерШефа» Володимира Ярославського.

14

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter