Солоні сирники: вони точно стануть вашим улюбленим сніданком
Взагалі сирники — одна з коронних страв у багатьох господинь. Але як бути тим, хто обожнює їх смакувати, але боїться погладшати? Вихід знає відома дієтологиня Лора Філіппова. Вона готує солоні сирники з пармезаном — виходить дуже оригінально і смачно!
Інгредієнти:
- кисломолочний сир, 5 чи 9% (250−300 г)
- куряче яйце
- пармезан тертий 30−40 г
- кріп, сіль — до свого смаку
- семола (борошно з твердих сортів пшениці) — 1−2 ст. л. в залежності від сиру (щоб отримати потрібну консистенцію)
- цілозернове борошно для обвалювання
Приготування:
Блендером перебиваємо кисломолочний сир з яйцем, додаемо пармезан, дрібно порізаний кріп, семолу та сіль, вимішуємо масу, формуємо сирники, обвалюємо в борошні та обсмажуємо з двох сторін у невеличкій кількості олії.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт солоних сирників від судді «МайстерШефа» Володимира Ярославського.14
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