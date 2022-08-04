Тимчасово непридатним до військової служби чоловікам дозволили виїзд за кордон: названо умову

В Україні спростили виїзд за кордон для деяких категорій громадян. Йдеться про людей з інвалідністю, а також військовозобов'язаних, визнаних тимчасово непридатними до військової служби.

За інформацією Держприкордонслужби, дозволяється виїзд за межі України за наявності документів, що підтверджують.

«Згідно з абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на строк до шести місяців (з подальшим проходженням військово-лікарської комісії)», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, тепер довідку про інвалідність можна отримати в управліннях соціального захисту населення, які розташовані на території пропускних та суміжних пунктів перетину державного кордону у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях.

Раніше «ФАКТИ» неодноразово писали про схеми переправлення чоловіків призовного віку за межі України за «солідні» суми.

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