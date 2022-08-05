В родині тяжкохворої Катерини Тишкевич сталося горе

Відома українська акторка Катерина Тишкевич, яка бореться з тяжкою хворобою, розповіла про трагедію в родині. В боях під Херсоном загинув наречений її сестри Юлії.

«Денис був командиром розвідувальної групи. Йому було лише 32 роки. Пішов в військомат на третій день повномасштабного вторгнення. Сам. Бо вважав своїм обов’язком захищати суверенітет нашої держави. Це була неймовірна Людина. Світла, ерудована, з почуттям гумору і якимось кодом порядності та інтелігентності», — повідомила Тишкевич.

Вона розповіла, що Юля з Денисом мали незабаром одружитися. Побудували будиночок і мріяли про діточок. Для родини це велика втрата.

«Це шалена втрата для всіх. Для нареченої, батьків, родичів, друзів та побратимів. Вічна пам’ять Герою! Невимовно красиву процесію нам довелося сьогодні побачити на власні очі. А разом з тим цілий океан сліз всіх присутніх. Гідне прощання з Гідною Людиною. Але цей біль з нами усіма надовго. Прощавай, наш Захисник! Вічна шана та вдячність», — написала Катерина і запевнила, що українці ніколи не пробачать жодної смерті.

Нагадаємо Катерина Тишкевич змушена приймати токсичні препарати, поки чекає на обстеження в Європі.

Раніше Михайло Хома розповідав, як ледь не втратив друга через ворожий обстріл на Львівщині.

Фото Інстаграм mrsketrin

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