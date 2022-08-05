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«У мене дуже багато рідних опинилися в окупації»: Alyosha розповіла про сімейну драму

13:11 5 серпня 2022
співачка Alyosha

Відома українська співачка, дружина лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополі, Alyosha, яка разом із трьома дітьми на початку російського вторгнення виїхала до США, розповіла про сімейну драму. У артистки, яка є родом із Запоріжжя, на окупованій території виявилося багато родичів і друзів. Вони рідко виходять на зв'язок, бояться і намагаються вижити в жахливих умовах. Сподіваються на ЗСУ та повернення під контроль України.

Alyosha зізнається, що їй важко говорити про рідних, які не змогли виїхати.

«Знаходяться і рідні, і друзі. У мене є рідні по всій Запорізькій області. У Херсоні також. І село Балки… Там знаходиться мамина молодша сестра — Яна. Вона в окупації, з дітьми. Їм страшно, вони дуже чекають на наші ЗСУ. На зв'язок виходять там дуже рідко, тому що немає українського зв'язку. У мене дуже багато рідних. Уся Запорізька область. Більше 20 осіб. Моїх рідних. І в Херсоні так само. Намагаються берегтися. Що вам ще сказати? Усі ми чекаємо на одного», — з болем розповіла Alyosha в інтерв'ю «24 каналу».

Нагадаємо, Тарас Тополя з перших днів війни вступив до лав ЗСУ і став бойовим медиком. Дружина підтримала його вибір, а сама бере участь у міжнародних благодійних концертах.

На кілька днів Alyosha поверталася до Києва та зустрілася з Тарасом, якого відпустили зі служби.

Фото instagram.com/alyoshasinger

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