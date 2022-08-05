«У мене дуже багато рідних опинилися в окупації»: Alyosha розповіла про сімейну драму

Відома українська співачка, дружина лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополі, Alyosha, яка разом із трьома дітьми на початку російського вторгнення виїхала до США, розповіла про сімейну драму. У артистки, яка є родом із Запоріжжя, на окупованій території виявилося багато родичів і друзів. Вони рідко виходять на зв'язок, бояться і намагаються вижити в жахливих умовах. Сподіваються на ЗСУ та повернення під контроль України.

Alyosha зізнається, що їй важко говорити про рідних, які не змогли виїхати.

«Знаходяться і рідні, і друзі. У мене є рідні по всій Запорізькій області. У Херсоні також. І село Балки… Там знаходиться мамина молодша сестра — Яна. Вона в окупації, з дітьми. Їм страшно, вони дуже чекають на наші ЗСУ. На зв'язок виходять там дуже рідко, тому що немає українського зв'язку. У мене дуже багато рідних. Уся Запорізька область. Більше 20 осіб. Моїх рідних. І в Херсоні так само. Намагаються берегтися. Що вам ще сказати? Усі ми чекаємо на одного», — з болем розповіла Alyosha в інтерв'ю «24 каналу».

Нагадаємо, Тарас Тополя з перших днів війни вступив до лав ЗСУ і став бойовим медиком. Дружина підтримала його вибір, а сама бере участь у міжнародних благодійних концертах.

На кілька днів Alyosha поверталася до Києва та зустрілася з Тарасом, якого відпустили зі служби.

Фото instagram.com/alyoshasinger

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