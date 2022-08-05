Набагато смачніше і простіше дерунів: хрусткий картопляний коржик за рецептом «блогерки з ляльковим голосом»

Популярна фуд-блогерка Alina FooDee любить готувати смачні сніданки, які не вимагають особливих зусиль та великої кількості продуктів.

Днями вона запропонувала приготувати на сніданок хрумкий картопляний коржик на сковороді.

На думку блогерки, цей дуже простий та швидкий рецепт оцінять усі любителі картоплі.

«Рецепт набагато простіший, ніж рецепт дерунів», — запевняє блогерка.

Продукти

картопля — 4 шт.

яйця — 2 шт.

зелена цибуля

сіль, перець до смаку

рослинна олія Процес приготування блогерка записала на відео.

Раніше Alina FooDee запропонувала рецепт піци з кабачків.

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