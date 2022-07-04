Рецепт смачного та швидкого сніданку від блогерки-мільйонерки з «ляльковим» голосом (відео)

Популярна фуд-блогерка Alina FooDee, яка збільшила кількість передплатників до 2,16 млн (справжня «мільйонерка»), добре знає, що в нинішні часи читачів та глядачів цікавлять рецепти, які не вимагають багато часу на реалізацію, тому вирішила порадувати їх саме такою стравою.



«Дуже простий та швидкий сніданок з лаваша. Всі інгредієнти доступні, виходить ситна й смачна страва. Якщо вам набридло готувати омлет або яєчню на сніданок, то спробуйте цей рецепт», — рекомендує красуня з «ляльковим голосом».

Сніданок з лаваша Продукти

Лаваш — 1 шт

Яйце — 3 шт

Молоко — 120 г

Сіль, чорний мелений перець — до смаку

Помідор — 1 шт.

Сир — 60−100 г

Базилік або петрушка



Приготування



Нарізати соломкою лаваш, потім змішати яйця з молоком. Додати сіль та чорний мелений перець до смаку. Змішати з лавашем. Натерти сир на тертці та нарізати помідор. Викласти лаваш на сковороду, зверху помідори та сир. Накрити кришкою та смажити 15 хвилин на маленькому вогні. Перед подачею на стіл посипати базиліком або петрушкою.



У своєму відео Аліна докладно показала весь процес приготування.

Нагадаємо, фуд-блогерка Людмила Борщ також поділилася рецептами, які можуть підійти для сніданку чи вечері, та розповіла, який салат можна приготувати нашвидкуруч.



Фото скріншот відео

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