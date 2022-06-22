Піца з кабачків на сковороді: швидкий рецепт від красуні-блогерки, яка пережила окупацію рашистів (відео)

Популярна фудблогер під ніком Alina FooDee продовжує радувати своїх підписників не лише традиційними стравами, але й винаходить нові, незвичайні рецепти.

Так, щоб відставати від головного тренду сезону, вона слідом за Людмилою Борщ звернула увагу на популярні зараз кабачки.

І запропонувала фоловерами приготувати страву, схожу на «піцу з кабачків».

«Якщо ви не знаєте, як приготувати кабачки, то скуштуйте цей рецепт», — рекомендує вона.

Щоб приготувати піцу з кабачків за цим рецептом, знадобляться:

кабачок — 1 шт. (250−300 г) + сіль — 1/3 ч. л.

яйце — 1 шт.

борошно — 1−2 ст. з гіркою (кількість борошна залежить від вологості кабачки, може знадобитися більше)

сіль за смаком

помідор — 1 шт.

моцарелла — 60 г

сушені орегано та базилік — за смаком

Кабачкове «тісто» і процес його приготування нагадують хід готування кабачкових оладок, проте на відміну від них підсмажена кабачкова маса нагадуватиме корж, на який викладаються часточки помідорів та моцарели. Після цього блюдо знову накривається кришкою або фольгою та запікається ще 3−5 хвилин.

Весь процес виготовлення лайт-піци Аліна записала на відео.

«Найсмачніший рецепт з кабачків на сніданок! Просто, смачно та швидко!» — похвалила себе українська красуня.

Нагадаємо, раніше Аліна розповіла, як приготувати кабачки з курячим філе.

Фото скрін відео YouTube

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