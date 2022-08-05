Чому йод важливий для жінок, і в яких продуктах його шукати

Українцям вже пояснювали алгоритм застосування йодного розчину для профілактики наслідків можливого застосування рф ядерної зброї, однак йод є корисною мінеральною добавкою і у звичні дні, адже попереджує йододефіцит. Жінкам же йод потрібен навіть більше ніж чоловікам, адже за статистикою вагітні жінки потребують приблизно на 50% більше йоду, щоб забезпечити дитину достатньою кількістю цього елементу, пише журнал Elle Україна.

Також йод необхідний людям, які дотримуються веганської дієти або вживають мало (або зовсім не вживають) молочних продуктів, морепродуктів та яєць — саме вони є одними з найкращих джерел йоду.

Першою видимою ознакою дефіциту мінералу в організмі є зоб і збільшення щитовидної залози. Додаткові фактори, які можуть посилити наслідки дефіциту йоду, включають супутній дефіцит заліза, селену та вітаміну А.

Важливо вживати саме кухонну йодовану сіль, а не на морську, гімалайську та іншу, адже 1 г кухонної йодованої солі містить до 30 мкг йоду, тобто достатньо 1 ч. л. на добу, аби покрити добову потребу.

Топ-10 продуктів із максимальним вмістом йоду:

морська капуста

кальмари

фейхоа

хек

минтай

устриці, креветки

окунь

камбала, мойва, лосось, тунець

яйця

молочні продукти.

Раніше «ФАКТИ» розповідали також, як використовувати розчин йоду для приготування ефективної підгодівлі овочів.

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