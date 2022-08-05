Олімпійська чемпіонка з росії Ласіцкене слізно зізналася, що написала Магучих і чому боїться відповісти Левченко

Чемпіонка Олімпійських ігор-2020 зі стрибків у висоту Марія Ласіцкене, яка написала після відсторонення від міжнародних змагань слізний лист голові НОК Баху і нарвалася на жорстку відповідь від українських спортсменів, прокоментувала ставлення до себе, що змінилося, з боку Ярослави Магучих, Юлії Левченко та інших.

Росіянка, яка назвала розв'язану її країною війну «подіями, що відбуваються», щиро дивується, чому раптом українки стали інакше до неї ставитися. І справді, дівчата, чому? Подумаєш, Ласіцкене — лише капітан російської армії, яка вбиває українських дітей, і лише довірена особа путіна на виборах президента росії в 2018 році. Так, і про війну з її вуст за стільки часу — жодного слова. А так — легенда спорту. Нехай і відсторонена.

«За два тижні до початку всіх подій ми були разом на турнірах. І українські дівчатка чудово знають, як і я, і Геннадій Гарикович (Габрилян, тренер Ласіцкене. — Авт.) до них ставимося, — цитує Марію Ласіцкене «РИА Новости Спорт». — Те, що події, які відбуваються, змінили їхнє ставлення особисто до мене, — ось це мене знищило.

Якщо вони мені щось напишуть, звісно, я відповім. Я дуже хочу написати Юлі Левченко, але поки що боюся. У тому коментарі, який вона залишила під моїм листом Баху, вона сказала, що, виявляється, вони спілкувалися зі мною, незважаючи на те, що це могло вплинути на їхню репутацію.

У мене в цьому плані інший підхід до життя. Адже ти спілкуєшся або товаришуєш з людьми, які тобі близькі, з ким тобі приємно, хто тобі симпатичний. І за них переживаєш. І не ділиш друзів ні за національністю, ні за громадянством".

Марія Ласіцкене – капітан армії країни-агресора

Також знаменита стрибунка зізналася, що після чемпіонату світу в Юджині, де Ярослава Магучих стала віцечемпіонкою світу, написала колишній подрузі, але відповіді так і не дочекалася.

«Написала, що я захоплююсь її силою духу, — розповіла Ласіцкене. — І спробувала пояснити їй, що в мені, що зі мною. Вибачилася за те, що написала лише зараз, пояснила чому. І закінчила так: „Скоріше за все, ти мене не зрозумієш“. Але вона й не повинна мене розуміти. Ніхто не повинен».

Магучих підтвердила, що через п'ять місяців після вторгнення путінської нечисті отримала повідомлення від росіянки, але легше їй від цього не стало.

«Вона писала Баху, мені вона п'ять місяців війни нічого не писала. Вже після ЧС в Юджині вона це зробила, але після стількох моїх інтерв'ю. Написала, що вона дуже хвилюється за нас та за цю ситуацію. Але, знаєте, легше не стало», — розповіла Ярослава Магучих YouTube-каналу «Прямий FM», додавши, що Ласіцкене більше не є її кумиром і що українські спортсмени «більше не мають жодних стосунків з російськими атлетами».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що героя Олімпійських ігор обурило скандальне фото ексбіатлоністки збірної України.

Фото Twitter

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