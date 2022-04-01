Як придбати нерухомість та авто у період воєнного стану: поради юриста

Попри складні воєнні умови, в яких ми нині перебуваємо, життя в більшості регіонів нашої країни триває. Хвиля внутрішньої міграції спричинила зростання попиту на житло й автотранспорт. Однак з офіційним оформленням виникають проблеми. Що можуть запропонувати юристи для гарантії прав покупців та продавців у воєнний час?

«Жоден правовий інструмент не зможе замінити нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу з одночасною реєстрацією права власності на нерухомість в реєстрі речових прав на нерухоме майно, — розповіла помічниця адвоката практики судових спорів Олександра Вергелес. - Проте зараз його не можна укласти, оскільки доступ до реєстру закритий. Однак є альтернатива, яка дозволяє створити умови, що значно зменшать ризики від неукладення договору купівлі-продажу. Це попередній договір купівлі-продажу. Це договір, сторони якого домовились через певний час укласти основний (на умовах, встановлених попереднім). Таку домовленість можна застосовувати щодо будь-яких договорів (наприклад, купівлі-продажу майна або надання його в найм). Нобхідно чітко прописувати, що договір є саме попереднім (наприклад, договір про наміри не прирівнюється до попереднього).

Особливу увагу варто звернути на відповідальність сторін у разі порушення умов договору. Також договір обов’язково необхідно нотаріально посвідчити. Можна укласти договір купівлі-продажу квартири з відкладальною обставиною. Тобто такою, що не залежить від волі сторін та щодо якої невідомо, настане вона чи ні (наприклад, відкриття реєстру речових прав на нерухоме майно). Такий договір набуде чинності у майбутньому, коли ця обставина стане можливою.

Якщо сторони хочуть обміняти одне майно на інше (наприклад, автомобіль на будиночок в селі) і вже домовилися про всі умови між собою, вони можуть укласти та нотаріально засвідчити договір міни з відкладальною обставиною. Аналогічно з попереднім прикладом, такою обставиною може бути «відкриття доступу до реєстру речових прав».

Порівняно найдешевший, за словами фахівця (без необхідності залучення нотаріуса), спосіб гарантувати майбутню купівлю-продаж — це підписання договору оренди житла з вказівкою на переважне право орендаря на купівлю цього житла. Такий договір обов’язково має бути письмовим.

«Найненадійнішим способом заміни договору купівлі-продажу є складання заповіту. Заповідач може за життя скасувати чи змінити заповіт або ж скласти новий, який скасовує попередній повністю або у тій частині, в якій він йому суперечить. У порівнянні з заповітом надійнішим способом є отримання нерухомості. Набувачем майна у спадковому договорі може бути як людина, так і компанія. Відчужувачем за цим договором може бути як подружжя, так і хтось один. Довіреність — цей документ є ненадійним способом майбутньої передачі прав. Проте довіреність, видана на певний строк із надання повноважень представнику передавати майно (продавати, дарувати чи обмінювати), дозволить надалі оформити право власності на близьких родичів. Довіреність може бути скасована, але про це мають попередити особу, на яку її виписали».

Важливим нюансом купівлі авто нині є те, що перереєстрацію авто, придбаного на вторинному ринку, нині не можна здійснити.

«Тому з цим доведеться зачекати до моменту відновлення послуги реєстрації транспортних засобів у ТСЦ МВС України. Єдиний спосіб придбання права власності на автомобіль — це оформлення договору купівлі-продажу. Його укладення є можливим на території, де не ведуться бойові дії. Проте зараз неможливо перевірити, чи не накладено на автомобіль арешт.

Під час укладення договору потрібно підписати акт прийому-передачі, який показує фактичну передачу транспорту та його стан на момент придбання. Довіреність не є документом, що підтверджує право власності особи на автомобіль. Проте сторони можуть підписати її в якості заміни договору купівлі-продажу. Тоді обов'язково потрібно прописати право представника відчужувати автомобіль та надалі обов’язково зробити це. Довіреність має ризики того, що авто може виявитися «проблемним», наприклад, перебувати у заставі. Під час підготовки та підписання договорів обов’язково потрібно зберегти всі документи та листування між сторонами. Укладення договорів, що підтверджують зміну власника майна, є частиною функціювання та підтримки економіки держави у воєнний час. За належного юридичного супроводу такі угоди є безпечними та гарантуватимуть захист прав сторін".

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що робити, якщо під час воєнного стану втрачено паспорт або закінчився його термін дії.

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