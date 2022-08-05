Літаки зрадника заарештовані: відомий помічник рашистів у крадіжці українського зерна

Поки Україна, Туреччина та ООН намагаються виконати зобов’язання щодо, експорту українського зерна, СБУ встановила зрадників, які допомагали рф викрасти понад 650 тисяч тонн українського зерна вартістю понад 200 мільйонів доларів з тимчасово окупованої Херсонщини та Запоріжжя. Встановлений весь ланцюжок причетних: починаючи з тих, хто підписав дозвіл на вивезення, і закінчуючи всіма членами екіпажів 10 суден рф, що транспортують награбоване.

За словами речника СБУ Артема Дехтяренко, вже повідомлена підозра таким особам:

Євгену Балицькому — очільнику окупаційної адміністрації захопленої частини Запорізької області

Олександру Сауленку — самопроголошеному меру міста Бердянськ

Володимиру Стильмаченко — «директору» Бердянського морського порту

Їм оголошена підозра за трьома статтями Кримінального Кодексу України: колабораційна діяльність, пособництво державі-агресору, порушення законів та звичаїв війни.

Крім того, накладено арешт на майно зрадників. Зокрема, заарештовані 4 судна малої авіації, які знаходяться у Київській області, та корпоративні права, що належать Балицькому та членам його родини. Загальна сума — понад 149 млн грн.

Водночас СБУ встановлені інші учасники даної протиправної схеми, яким також планується оголошення підозри.

«СБУ встановлено, що колаборант Балицький видав «розпорядження», на підставі якого на окупованих територіях було введено тимчасову окупаційну адміністрацію. В результаті псевдопідприємству «Державний зерновий оператор» незаконно було передане майно 7 агропромислових комплексів і зернових терміналів на території Запорізької області.

А псевдомер Сауленко спільно з «директором» Бердянського морпорту Стильмаченком забезпечили вилучення зерна зі складів та завантаження його на морське судно «Джибек Джоли» під прапором рф".

Оперативники СБУ задокументували вивезення вкраденого українського зерна через морські порти та термінали, які розташовані в тимчасово окупованому ї Криму. До вказаної протиправної діяльності рашисти залучили морські судна під прапорами рф та Сирії.

На ці судна та зернову продукцію, яка ними транспортується, українським судом накладено арешт. Туреччина, Єгипет та Ліван відмовились та відмовляються приймати та розвантажувати вказані морські судна.

«Оперативники Служби безпеки встановили ще 5 іноземних морських суден, що незаконно вивозять зерно з морських портів тимчасово окупованих українських територій та на які планується накладення арештів. У межах міжнародного співробітництва з правоохоронними органами США, Туреччини, Лівану та інших держав триває спільне розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення, у тому числі арешту морських суден, які перевозять викрадене українське зерно, в портах їх призначення.«

Нагадаємо, що раніше «ФАКТИ» писали про намагання російських терористів, які множать військові злочини в нашій країні, зруйнувати соціальний і виробничий потенціал України і перетворити країну на руїни, але в них нічого з цього не вийде.

Фото в заголовку с сайту cnn: Порт Латакія. Супутники зафіксували російське торгове судно, яке перевозило вкрадене в Україні зерно із Криму до Сирії

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