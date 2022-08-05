38.55 / 39.72 38.82 / 40.22
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

«Дуже просили її переїжджати з Торецька» — кремлівські окупанти вбили 42-річну поліцейську

20:07 5 серпня 2022
Олена Гречко

У Торецьку на Донеччині під час масштабного обстрілу загинула старша оперуповноважена сектору кримінальної поліції Олена Гречко. Трагічну новину повідомили її колеги з Управління карного розшуку.

«42-річна майор 25 років свого життя присвятила службі в підрозділах кримінальної поліції, щоденно пліч-о-пліч з колегами боронила закон та правопорядок у Донецькому регіоні. Не зупинилась й перед загрозою небезпеки — в умовах широкомасштабного вторгнення російських військ оперативниця продовжувала нести службу в рідному місті. Злочинний артилерійський обстріл, здійснений по житлових кварталах, передчасно обірвав життя цієї мужньої жінки, що стала справжнім взірцем духовної стійкості й сили. Олена Гречко залишила по собі світлу пам’ять та невимовний сум у кожного з нас. Ми не забудемо й не пробачимо!» — говориться у зверненні.

На місці трагедії

Друзі та колеги згадують Олену як позитивну та енергійну жінку.

«Сьогодні загинула моя подруга, найкраща з людей! Моя товариш майор і старший опер. Ми лише вчора з тобою говорили. Сміялись і жартували, як завжди. Я вкотре казала тобі переїжджати з Торецька. Господи, чому ти забираєш найкращих людей?», — написала у мережі подруга загиблої Ганна Ракова.

Додамо, що внаслідок обстрілу Торецька 4 серпня наразі підтвержено факт загибелі 8 мешканців міста, ще четверо отримали поранення (серед них — три дитини). За попередньою інформацією, рашисти стріляли з артилерії. Влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей (нагадаємо, у липні аналогічний нищівний удар прийшовся по скупченню людей на зупинці у Харкові).

Нагадаємо, що місто вже неодноразово піддавалося нещадним артилерійським обстрілам з боку ворога. Так, 28 липня оккупанти вдарили по мирній 5-поверхівці, тоді загинули двоє людей.

765

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Урожай огірків

Достатньо 1 таблетки, і огірки почнуть плодоносити рясно без зупинки: як правильно приготувати підживлення

Пугачова та Галкін

У росії скоро не чекайте: Пугачова почала влаштовувати своїх дітей до школи в Латвії

Сузір&#39;я Діви

На Дів чекає додатковий дохід, а на Стрільців — вигідна пропозиція: гороскоп на 5 серпня від Ірини Богдан

Ротару

Великого концерту не буде: стало відомо, як Софія Ротару відзначить 75-річчя

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту