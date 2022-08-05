У Торецьку на Донеччині під час масштабного обстрілу загинула старша оперуповноважена сектору кримінальної поліції Олена Гречко. Трагічну новину повідомили її колеги з Управління карного розшуку.

«42-річна майор 25 років свого життя присвятила службі в підрозділах кримінальної поліції, щоденно пліч-о-пліч з колегами боронила закон та правопорядок у Донецькому регіоні. Не зупинилась й перед загрозою небезпеки — в умовах широкомасштабного вторгнення російських військ оперативниця продовжувала нести службу в рідному місті. Злочинний артилерійський обстріл, здійснений по житлових кварталах, передчасно обірвав життя цієї мужньої жінки, що стала справжнім взірцем духовної стійкості й сили. Олена Гречко залишила по собі світлу пам’ять та невимовний сум у кожного з нас. Ми не забудемо й не пробачимо!» — говориться у зверненні.

На місці трагедії

Друзі та колеги згадують Олену як позитивну та енергійну жінку.

«Сьогодні загинула моя подруга, найкраща з людей! Моя товариш майор і старший опер. Ми лише вчора з тобою говорили. Сміялись і жартували, як завжди. Я вкотре казала тобі переїжджати з Торецька. Господи, чому ти забираєш найкращих людей?», — написала у мережі подруга загиблої Ганна Ракова.

Додамо, що внаслідок обстрілу Торецька 4 серпня наразі підтвержено факт загибелі 8 мешканців міста, ще четверо отримали поранення (серед них — три дитини). За попередньою інформацією, рашисти стріляли з артилерії. Влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей (нагадаємо, у липні аналогічний нищівний удар прийшовся по скупченню людей на зупинці у Харкові).

Нагадаємо, що місто вже неодноразово піддавалося нещадним артилерійським обстрілам з боку ворога. Так, 28 липня оккупанти вдарили по мирній 5-поверхівці, тоді загинули двоє людей.

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