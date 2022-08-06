Після успішного застосування ЗСУ ракетних систем залпового вогню HIMARS стали поширюватись чутки про те, що москва веде переговори з Тегераном про придбання безпілотників. Днями радник глави Офісу президента Олексій Арестович підтвердив, що Іран, ймовірно, таки передав росії БПЛА. За його словами, застосування цих апаратів російськими загарбниками вже помітили на фронті.

Про це Арестович сказав в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну в ефірі його програми «Фейгін LIVE».

«46 штук надійшло їх. За деякими даними, вже відзначили їхнє застосування, скажімо так», — відзначив Арестович.

Радник додав, що безпілотники застарілі і «зроблені на коліні», але для наших захисників вони несуть небезпеку.

«Іранський безпілотник є машинкою сильно попереднього покоління, зробленою на коліні, але якусь частину свого завдання вона може виконати, тому що в цій війні і дитячі квадрокоптери вирішують завдання — із саморобними захопленнями та киданням гранат», — вважає Арестович.

Раніше Американський Інститут з вивчення війни повідомляв про те, що Іран міг відправити в росію партію безпілотників в обмін на російські військові літаки Су-35.

Нагадаємо, що днями в Україну прибули ще 4 реактивні системи залпового вогню HIMARS, яких так бояться російські окупанти.

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