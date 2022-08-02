Унікальний спосіб зберігання овочів, завдяки якому вони будуть свіжими до весни

У звичайній ямі господар з Вінниччини Віталій Поймало, який раніше розказав, як виростити рекордний врожай селери, зберігає цілий борщовий набір. За його словами, у максимально природних та звичних для них умовах овочі залишаться свіжими аж до квітня. А на смак — ніби щойно з городу.

«Спершу треба все ретельно перебрати, щоб не вкинути в яму щось гниле, побите, надрізане або хворе, — радить господар. — Перебрані овочі два дні просушують на сонці, а згодом ще п’ять-сім днів тримають у прохолодному місці, щоб трохи остудилися. Перед тим як закопувати, усе знову на дві-три години виносять на сонце і лише потому вкидають у яму.

Її слід копати неподалік хати чи господарських споруд, на сухому місці, де майже немає ґрунтових вод. Зимовий земляний сховок для овочів має бути завглибшки до метра, а завширшки — 1,5 — 2 метри. Дно ями краще встелити хвоєю, деревним попелом або трохи підсушеним листям горіха. Усередину ями слід помістити так званий душник — це конструкція з нещільно збитих дощок, схожа на трубу. Її роблять і зі скрученої соломи. Отвір душника, розташований на поверхні, має бути нещільно прикритий — зазвичай там роблять дашок із двох шматочків бляхи. Душник потрібний для того, щоб в яму потрапляло повітря. Та якщо взимку сильні морози, то отвір душника таки добре закривають, аби овочі не змерзли.

Навколо душника стелять сухий очерет, сухі обмолочені снопи квасолі або добре просушену солому. На це насипають овочі, зверху прикривають тонким шаром соломи, потім кладуть дошки й присипають 2 — 3-сантиметровим шаром землі. Також можна присипати овочі таким же шаром глини. Зверху яму накривають сухим листям".

За словами господаря, відкривати земляний сховок можна щонайраніше у грудні.

Раніше Віталій Поймало розповів, як позбутися на городі блішки, хрущів і капустянки.

Фото: pixabay.com

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