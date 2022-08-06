Масований обстріл Авдіївки та потрапляння в житловий будинок в Констянтинівці: що відомо про ситуацію на Донеччині (фото, відео)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Сьогодні вночі в Костянтинівці Донецької області внаслідок обстрілу відбулося руйнування багатоповерхового житлового будинку. Про це повідомляє ДСНС України у Telegram.

«Сталось руйнування міжповерхових перекриттів з 2 по 5 поверхи в 3-му під’їзді 5-ти під’їздного 5-ти поверхового житлового будинку. Горіння не спостерігається. Станом на 03:00 на місці події рятувальниками було деблоковано та врятовано з-під завалу 2 особи (чоловіка і жінку), також по автодрабині і триколінній пожежній драбині із заблокованих квартир врятовано 5 осіб. Всього внаслідок події врятовано 7 осіб», — йдеться у повідомленні відомства.

Тим часом, голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив у Telegram, що за 5 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Опитному, 1 в Авдіївці, 1 у Соледарі та 1 у Первомайському. Ще 14 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Також він повідомив, що цієї ночі росіяни вели інтенсивні обстріли на Донецькому напрямку та завдали ударів по містах у відносному тилу.

«Після півночі росіяни двічі обстріляли Костянтинівку, знищивши під’їзд у багатоповерхівці. Рятувальники витягнули з-під завалів та заблокованих квартир 7 людей. Ще одним обстрілом росіяни пошкодили школу — без постраждалих. Ніч минула напружено в Авдіївській, Мар’їнській та Очеретинській громадах. У Красногорівці пошкоджено 5 приватних будинків, у Первомайському снаряди влучили поряд із крамницею. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила. Ракетного удару росіяни завдали по Кураховому — влучили у школу та житлові будинки. Ще одну школу пошкодили у смт Курахівка. Під російські обстріли потрапила Дружківка — пошкоджено 5 житлових будинків», — повідомив Кириленко.

Як повідомили в Національній поліції України за добу на Донеччині було 40 обстрілів. Росіяни вдарили по 20 населених пунктах. Ворог бив ракетами, танками, артилерією, РСЗВ «Град».

Як писали «ФАКТИ», раніше ЗСУ відбили атаки на Бахмут і Соледар, а також звільнили декілька населених пунктів на Донбасі.

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