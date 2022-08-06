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Погода

Град та шквали: в Україні оголосили штормове попередження (карта)

19:53 6 серпня 2022
Погода

Синоптики прогнозують повернення в Україну спекотної погоди. Цьому передуватиме суттєве погіршення погоди у неділю, 7 серпня. В цей день Укргідрометцентр оголосив штормове попередження для більшості областей.

Так, 7 серпня у західних, вдень і у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях грози, в окремих районах град та шквали 15−20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). 7 серпня в Одеській, Херсонській області та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптикиня Наталія Діденко прогнозує, що температура повітря становитиме у неділю від 27 до 32 градусів тепла. Виняток — у неділю в західних областях похолоднішає до +20+25 градусів, — відзначила Діденко.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ» вже на початку наступного тижня українців очікує різка зміна погоди.

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