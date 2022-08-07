Де дивитися онлайн «Штурм» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на матч-відповідь Ліги чемпіонів

У вівторок, 9 серпня, київське «Динамо» після мінімальної перемоги в Лодзі над «Штурмом» (1:0) проведе в австрійському Граці на Stadion Graz-Liebenau поєдинок-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Суперник «біло-синіх» між двома поєдинками зіграв у національному чемпіонаті. У рамках 3-го туру підопічні Крістіана Ільцера зіграли на виїзді внічию з «Рідом» — 1:1 (Моншайн, 78, з пенальті — Ланг, 11), при цьому суперник відігрався, граючи в меншості з 61-ї хвилини. На даний момент «Штурм» набрав 5 очок та посідає четверте місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідера, ЛАСКа, на три бали.

Відеоогляд матчу «Рід» — «Штурм»

Букмекери в майбутньому поєдинку віддають невелику перевагу господарям. Наприклад, Parimatch приймає ставки на перемогу «штурмівців» із коефіцієнтом 2,44, на успіх «біло-синіх» — 3,0, на нічию — 3,20. Прохід киян до наступного раунду оцінюється коефіцієнтом 1,29, австрійського клубу — 3,55.

У прямій трансляції матч «Штурм» — «Динамо» (початок — о 21:30) покаже в Україні телеканал Setanta Sports, також єфір буде доступний на телеканалі «2+2» із 15-хвилинною затримкою.

Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд, матч-відповідь

9 серпня (вівторок)

«Штурм» — «Динамо» 21:30 Setanta Sports, «2+2» (із затримкою в 15 хвилин)

Нагадаємо, що переможець протистояння вийде в раунд плей-оф, де зустрінеться з сильнішим у парі «Бенфіка» — «Мідтьюлланд» (перший матч — 4:1 на користь команди Романа Яремчука), а той, хто програє, продовжить свій виступ у єврокубках у груповому турнірі Ліги Європи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» розгромно програло англійському «Евертону» в «матчі за мир».

Фото ФК «Динамо»

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