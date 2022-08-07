Відбілюємо пожовклі білі речі за допомогою перекису: результат буде кращим, ніж із засобом з магазину (відео)

Усунути пожовтіння можна за допомогою простого аптечного засобу. Для цього треба у тазу з 2 л гарячої води розчинити 50 мл перекису водню. Якщо річ сильно жовта, навіть сіра, то перекису можна взяти більше — 100 мл, пише Ukr.Media.

Сюди ж додати 2 ст.л. нашатирного спирту. Також необхідна будь-яка мильна основа — 2 ст.л. використовуйте звичайний порошок, гель для прання або рідке господарське мило.

Замочіть в отриманому розчині пожовклу річ і залиште на 1 годину. Якщо річ сильно пожовкла, то можна залишити і на більш довгий термін.

Тепер в цьому ж розчині виперіть річ вручну. Можна додати більше рідкого мила або порошку при необхідності і прати за допомогою щітки. Прополощіть річ в чистій воді і висушіть.

Детальніше про те, як відбілити пожовклі білі речі за допомогою перекису, дивіться у відео.

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