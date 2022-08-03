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За допомогою олії: японський спосіб прання кухонних рушників

12:11 3 серпня 2022
рушники

Спосіб прання кухонних рушників за допомогою рослинної олії може виручити господинь, якщо немає пральної машини, або вона зламалася через те, що вчасно не врятували її від накипу.

Метод справді робочий й перевірений. Його ще називають японським способом відбілювання, пише Good House.

Для того, щоб відіпрати забруднені рушники, треба взяти відро гарячої води, додати туди дві столові ложки відповідного відбілювача, дві столові ложки соняшникової олії, склянку порошку, перемішати.

У відро скласти сухі брудні речі, закрити кришкою та залишити на 10−12 годин. Після цього речі треба прополоскати спочатку у гарячій, потім у теплій, потім у холодній воді.

Порошок краще брати для автоматичного прання, тому що він менше піниться. Якщо в наявності хімія тільки для ручного прання, краще взяти порошку трохи менше, ніж склянку.

Якщо вас не бентежить тривалість процесу або немає часу чекати, то олію можна використовувати по-іншому, приготувавши спеціальний розчин.

В одному літрі води змішати по одній столовій ложці олії, сухого відбілювача та соди. Розчином залити сухі брудні речі в емальованому тазу чи каструлі. Кип'ятити їх потрібно протягом години, потім дати охолонути і прати класичним способом: вручну або у машинці.

Раніше «ФАКТИ» ділилися лайфаком прання білизни з силіконовою губкою або пластиковим пакетом.

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