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Сам винен: «кримнашист» кіркоров вперше зізнався, чому Пугачова пішла від нього до Галкіна

12:52 7 серпня 2022
філіп кіркоров

Співак філіп кіркоров, який шкодує про те, що його можуть назавжди забути в Україні, вперше зважився розкрити причину їхнього розставання з Аллою Пугачовою.

У розмові з виданням «Телепрограмма» він висловив думку, що причиною їхнього розставання з Примадонною стала відсутність з його боку належної уваги до такої жінки.

«Я не приділяв такій розкішній жінці належної уваги, а натомість будував кар'єру і загрався у зірковість», — сказав кіркоров.

Крім того, він сам доклав руку до майбутнього розлучення, бо познайомив Пугачову з Галкіним. При цьому Кіркоров каже, що не тримає образи на Галкіна, оскільки «все це було на краще».

Як відомо, для Алли Пугачової шлюб із Філіпом Кіркоровим став четвертим. Вони були одружені в період з 15 березня 1994 року до листопада 2005 року. Спільних дітей вони не мають.

Після розриву з Кіркоровим Примадонна вийшла заміж за Максима Галкіна, з яким виховує двійнят Лізу та Гаррі від сурогатної матері.

Як писали «ФАКТИ», Алла Пугачова, яку разом із дітьми нещодавно бачили в Юрмалі, не поспішає повертатися до росії. Навіть те, що дітям Лізі та Гаррі скоро до школи, не змушує Примадонну поки що змінювати свої плани.

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